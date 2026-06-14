Liberadas nueve víctimas de una red que prostituía a víctimas transexuales en Valencia

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que prostituía a víctimas transexuales en Valencia. En el marco de la operación se han arrestado cinco personas - cuatro mujeres y un hombre de entre 27 y 54 años - y se ha conseguido liberar a un total de nueve víctimas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad y obligadas a consumir drogas.

Según ha detallado Jefatura en un comunicado, en las dos entradas y registros efectuados se ha intervenido dinero en efectivo y varias sustancias estupefacientes como metanfetamina, cocaína, tusi y marihuana, además de una balanza de precisión y documentación relativa a los servicios sexuales.

La investigación se inició a finales del año pasado a raíz de un control de seguridad que se realizó en la vía pública y en el cual los agentes de seguridad identificaron a un varón que se trata del principal sospechoso. Llevaba consigo varios teléfonos móviles y libretas con anotaciones relativas a servicios sexuales, por lo que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se hizo cargo de las pesquisas.

Tras la investigación policial, se averiguó la existencia de una organización criminal dedicada a delitos relativos a la prostitución. Esta habría establecido un sistema de gestión jerarquizado en el que determinadas personas se encargaban de la dirección general, mientras que otras asumían el control presencial de la casa, así como el reparto económico y la publicidad en internet.

Paralelamente, la investigación económica permitió detectar movimientos compatibles con la actividad, tales como transferencias, ingresos en efectivo o gastos asociados a páginas de contenido sexual. La Policía Nacional también detectó una operativa económica destinada a dificultar el seguimiento del dinero, a través de cuentas bancarias a nombre de otras personas y desde donde se distribuían los beneficios.

Víctimas sometidas a un control estricto

La operación policial terminó a finales de mayo con dos registros, uno de ellos en uno de los domicilios que se utilizaba como casa de citas. A raíz del operativo se consiguió liberar a nueve víctimas transexuales que eran obligadas a prestar servicios sexuales, en ocasiones de forma coactiva bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Estaban sometidas a un estricto control de movimientos y se les imponían "multas económicas", lo que mostraba su situación de vulnerabilidad.

Según se dio a conocer en la investigación, además de los servicios sexuales, en la casa se ofrecía a los clientes sustancias como cocaína, tusi, medicamentos para la disfunción eréctil o popper que eran vendidas, lo que generaba un beneficio adicional para la organización.

Como resultado de la investigación, se detuvo a cinco personas integrantes de la organización como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y tráfico de drogas. Sin embargo, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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