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La Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de seis años sustraída por su padre hace dos semanas

El hombre ha sido detenido por la Policía de Kosovo tras una gran coordinación de la Guardia Civil, la UCO y autoridades extranjeras. La niña ya ha sido localizada, se encuentra en buen estado y ha sido puesta bajo protección de las autoridades competentes.

La Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de 6 años sustraída por su padre hace dos semanas

La Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de 6 años sustraída por su padre hace dos semanas Servimedia

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Juan Vivancos
Publicado:

La Guardia Civil ha localizado en Kosovo a una niña de 6 años que se encontraba en paradero desconocido desde hace dos semanas. La menor había sido sustraída por su padre en Mallorca. Su progenitor la ocultó en el maletero del coche para abandonar la isla en barco y cruzar los pertinentes controles preventivos sin que se supiese de su presencia.

La madre denunció la desaparición

El Instituto Armado ha confirmado este sábado en un comunicado la detención del hombre por las autoridades policiales kosovares. En el escrito se detalla que la operación 'Ura' se puso en marcha gracias a la denuncia de la madre de la menor, quien alertó de la desaparición y de que el padre le había comunicado que se había ido de España con ella.

La huida estaba planificada

Las autoridades activaron un operativo urgente con el objetivo de localizar a la niña y reconstruir los últimos movimientos de su padre, dándose cuenta que la fuga no había sido fruto de la improvisación, sino totalmente premeditada y estudiada. El padre había planificado cada paso, desde esconder a la pequeña en el maletero del coche para que no se tuviera constancia de su presencia, hasta ocultarle en su mochila un dispositivo de localización llamado 'AirTag', con un sobre postal con un destino falso, para despistar a los agentes.

Los pasos de la Guardia Civil

Los guardias civiles realizaron gestiones en domicilios vinculados, revisaron cámaras de seguridad, analizaron movimientos bancarios, comprobaron salidas marítimas desde la isla y activaron canales de cooperación policial internacional, percatándose que el hombre había cancelado sus cuentas bancarias y eliminado cualquier rastro suyo de redes sociales.

La autoridad judicial dictó una Orden Europea de Detención y Entrega y auto de prisión contra el investigado. Los agentes reconstruyeron su itinerario, hasta dar finalmente con él en Kosovo.

El hombre utilizó matrículas falsas

La policía alemana localizó en el país teutón un vehículo con la misma matrícula que la del investigado, lo que reforzó la hipótesis de que el investigado podía haber estado utilizando placas de matriculas dobladas o falsificadas y estar cambiando su apariencia física con el objetivo de no ser reconocido en Kosovo.

Los investigadores estuvieron en todo momento en coordinación con la autoridad judicial, con especialistas de la UCO de la Guardia Civil, con el agregado de la embajada de España en Berlín y con las autoridades policiales extranjeras, trasladando toda la información relevante a la Policía Kosovar.

Finalmente el pasado Miércoles, las autoridades kosovares confirmaron la detención del individuo y la localización de la niña, la cual se encontró en buen estado.

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