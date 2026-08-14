Un anciano de 92 años sale a dar una vuelta por Cádiz y acaba mil kilómetros después en Miranda de Ebro

Un anciano de 92 años que desapareció en Cádiz, ha sido encontrado dos días después en Miranda de Ebro y su familia se pregunta como ha podido acabar ahí. Recorrió mil kilómetros en coche tras avisar de que iba a dar un paseo como todos los días. El hombre sufre de un principio de demencia.

Lo encontraron el 10 de agosto tras entrar en el aparcamiento de un tanatorio y preguntar a los allí presentes por como llegar a la playa de Málaga. Según cuenta 'El Correo', la gente, al darse cuenta de que estaba muy desorientado, le entretuvieron un rato mientras avisaban a Policía Local.

Los agentes comprobaron que la documentación del sujeto indicaba como lugar de residencia un municipio gaditano, por lo que iniciaron una ronda de gestiones para dar con sus familiares.

Salió a dar un paseo por Pueblo Nuevo de Guadiaro

La Policía Local, al comprobarlo, confirmaron que el anciano figuraba en la lista de personas desaparecidas de Andalucía. El hombre salió a dar una vuelta por Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque) el domingo, como casi todas las mañanas, pero esta vez tardaba mucho en volver y sus familiares comenzaron a preocuparse.

Pasadas varias horas, montaron un dispositivo de búsqueda que les llevó a los lugares que solía visitar habitualmente y a los pueblos más cercanos. Nadie sabía nada de él ni le había visto, así que fueron al cuartel de la Guardia Civil a presentar una denuncia.

"Ha cogido la carretera que recorrió durante casi 50 años", asegura su hijo David al medio citado. "Salen a darse una vuelta, charlan con los amigos que aún les quedan", afirma David, que hasta ahora no había apreciado en su padre ningún síntoma de que estuviera perdiendo la cabeza "más allá de los achaques lógicos de la edad". Por eso, nadie se esperaba lo sucedido.

Un pago en Jaén como pista

La única pista que tenían es que en la mañana del lunes había usado la tarjeta de crédito para pagar en una gasolinera de Jaén. "Ahí empezamos a sospechar que había puesto rumbo a Francia y se lo dijimos a la Guardia Civil, pero no era suficiente para localizarle". "No sabemos qué ha hecho en todo ese tiempo, pero supongo que echaría una pequeña cabezada en el coche", afirma David, al contar la historia de que Francisco tuvo que emigrar a Francia.

El coche con el que hizo 1.000 kilómetros llegó a Miranda de Ebro con un pequeño golpe lateral. Ahora los familiares buscan la manera para llegar hasta él, en un tren o en un avión. "Si no lo consigo, mañana a primera hora cogeré mi coche y me voy a Miranda como sea", confiesa David.

Agradecen a la Policía Local de Miranda por su trabajo y al hospital Santiago Apóstol que le realiza pruebas al anciano para comprobar que está bien de salud.