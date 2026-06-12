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El Gobierno recupera las acusaciones contra algunos jueces y desata la polémica

En medio de varias causas judiciales que salpican al Gobierno y al Partido Socialista, Moncloa eleva el tono contra algunos jueces. Quien le ha puesto voz a lo que se piensa en el seno del Gobierno ha sido el ministro Óscar López al afirmar que "hay jueces que prevarican".

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Óscar López inaugura la 15ª edición del South Summit Madrid 2026 EUROPAPRESS

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"Hay jueces que prevarican, no he dicho que todos los jueces prevarican, he dicho que hay jueces que prevarican". Esta frase y dos palabras: "jueces" y "prevarican". Quien las pronuncia es el ministro Óscar López y lo que ha hecho es reavivar de nuevo la polémica sobre la teoría que varias veces han deslizado desde el Palacio de la Moncloa: que hay jueces haciendo política, pero López, esta vez, ha ido más allá.

"Hay jueces que prevarican"

Óscar López

Fue en un acto en el que se premiaba al Fiscal General del Estado, recientemente condenado por el Tribunal Supremo. Ocurrió hace dos días, ayer el ministro tuvo atención a medios pero no rectificó sus palabras, se reafirmó, aunque sin mencionar ese verbo. "No pasa en una democracia por tener libertad de opinión y expresión. Ojalá estuviera equivocado y no hubiera sentencias injustas pero lamentablemente las hay", concluía.

Moncloa recupera las acusaciones contra algunos jueces

No ha querido ponerle nombre y apellidos a esos jueces que, según él, están prevaricando, pero si echamos la vista atrás, en Moncloa siempre han sido muy críticos, por ejemplo, con la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez o con la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Lo que sí sabemos es que la suya no es una opinión aislada porque el Gobierno "respalda" totalmente las palabras del ministro, es decir, comparten que hay jueces, pocos, prevaricando.

Lo confirman fuentes gubernamentales y hoy, otros compañeros del Consejo de Ministros han dejado claro que hay "actuaciones muy sospechosas que te hacen pensar", quien lo afirma es Ángel Víctor Torres en Radio Nacional, que también pide "no generalizar".

Poner el foco en los jueces por parte de Moncloa sucede en un momento especialmente complicado para ellos y para el Partido Socialista con varias causas abiertas que, de una manera u otra, les salpican. Por eso, algunos de sus socios de investidura que siempre han defendido la teoría del "lawfer", critican que el PSOE alce ahora la voz, "cuando los afectados son ellos", como apuntaba desde el Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El PP critica las palabras de López

Para el partido Popular es algo "lamentable", hablan de "coacciones" al poder judicial e ironizan diciendo que ya es casualidad que "siempre prevarican los que investigan al PSOE", eso ha dicho la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista este viernes en el programa Espejo Público.

Las palabras de Óscar López también han provocado las críticas y el malestar entre algunos magistrados.

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