El servicio ferroviario entre Vic y Manlleu recupera la normalidad

El servicio ferroviario entre Vic y Manlleu (Barcelona) recupera la normalidad después que la caída de un árbol haya obligado la tarde de este sábado a interrumpir la línea R3 de Rodalies y ofrecer transporte alternativo por carretera. Según informa Adif en las redes sociales, tras la retirada del árbol los trenes recuperan, paulatinamente, la normalidad de paso. Con el fin de garantizar el servicio y la movilidad de los viajeros, durante la interrupción se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.

Según ha informado Adif, el árbol ha invadido la infraestructura ferroviaria y ha obligado a suspender temporalmente el tráfico de trenes en este tramo. Para garantizar la movilidad de los pasajeros afectados, se ha habilitado un servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones implicadas.

Los equipos trabajan para retirar el obstáculo y restablecer la circulación ferroviaria con normalidad lo antes posible.