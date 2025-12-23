Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EEUU publica nuevos documentos sobre el "caso Epstein": Trump viajó "más veces de las que se creía" en el jet privado del pederasta

El Departamento de Justicia estadounidense ha advertido que algunos documentos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas" dirigidas al presidente Donald Trump.

Imagen de Trump y de Epstein.

EEUU publica más de 30.000 páginas de documentos sobre el "caso Epstein"

Mara Fernández
Publicado:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha puesto a disposición del público este martes un nuevo paquete de más de 8.000 nuevos documentos relacionados con la investigación sobre el criminal sexual Jeffrey Epstein, en cumplimiento parcial de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada el mes pasado por el Congreso.

En total, el DOJ ha publicado más de 30.000 páginas de documentos, que se suman a tramos anteriores divulgados bajo la ley aprobada en noviembre, que obliga a hacer públicos los archivos no clasificados vinculados a las investigaciones sobre Epstein y su entorno.

Estos materiales incluyen fotos, correos electrónicos, registros judiciales, vídeos y otros archivos de investigación generados durante años de procedimientos federales, muchos de ellos relacionados con abusos sexuales de menores, tráfico sexual y la amplia red de relaciones de Epstein.

No obstante, el propio DOJ ha advertido que algunos documentos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas" dirigidas al presidente Donald Trump, que aparece en varias de las fotografías y archivos liberados, y que el departamento trabaja para aclarar y contextualizar esos contenidos.

Polémica por la transparencia

La publicación parcial de los archivos ha provocado críticas desde distintos sectores del Congreso de Estados Unidos. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha anunciado una resolución para considerar acciones legales contra el Departamento de Justicia por no cumplir plenamente con la ley, que fijaba la divulgación completa de los documentos antes del 19 de diciembre.

Diversos legisladores, tanto demócratas como republicanos, han arremetido contra la fiscal general Pam Bondi, señalando que la publicación ha sido “insuficiente” y que numerosas páginas siguen fuertemente redactadas o sin suministrar explicaciones claras sobre su contenido o su retención.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein fue aprobada por una votación casi unánime en ambas cámaras del Congreso estadounidense y firmada por el presidente Trump en noviembre de 2025, después de meses de presión pública y legislativa para abrir al escrutinio público documentos relacionados con uno de los casos de abuso sexual más polémicos de las últimas décadas.

El contenido de los documentos

Entre los materiales difundidos se encuentran archivos que mencionan viajes y relaciones sociales de Epstein con diversas figuras poderosas, incluidas referencias a jet privados compartidos con la socialité británica Ghislaine Maxwell, su antigua colaboradora, y menciones a personalidades políticas prominentes de décadas pasadas.

Además, el nuevo lote de documentos incluye detalles sobre individuos nombrados como ejecutores del testamento de Epstein en versiones antiguas de su última voluntad, como Jes Staley, exdirectivo bancario, y Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de EE. UU., aunque ambos niegan haber aceptado dichos roles.

También han emergido descripciones de miles de imágenes incautadas en propiedades vinculadas a Epstein, incluidas fotografías delicadas y grabaciones de vigilancia, algunas de las cuales han sido publicadas con grandes redacciones para proteger la identidad de víctimas.



