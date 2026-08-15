Noticias de hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El terremoto de magnitud 5 que ha sorprendido Granada, o la posible entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, entre las noticias más destacadas de la jornada.

Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada

Durante la madrugada de este sábado un terremoto de magnitud 5,0 ha sacudido el área de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín. El seísmo ha tenido lugar a las 01:04 horas, y tuvo inicialmente una profundidad de dos kilómetros, posteriormente revisada hasta los 10 kilómetros.

Horas antes había tenido lugar otro terremoto de magnitud 3,7, cuyo epicentro estuvo localizado en La Zubia.

España y Marruecos blindan la frontera de Ceuta

Las autoridades españolas y marroquíes han reforzado de manera extraordinaria sus dispositivos de seguridad, después de los movimientos detectados en redes sociales y tras la llegada masiva registrada semanas atrás.

Marruecos ha desplegado alrededor de 3.000 agentes en las inmediaciones de la frontera, y ha reforzado sus barreras con vallas y concertinas para impedir posibles concentraciones y cruces hacia territorio español.

Por parte de España se han reforzado cerca de 4.000 agentes: 880 policías nacionales, 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes y 2.000 militares destinados al dispositivo.

Llamas fuera de control en Huesca

El incendio declarado en Las Peñas de Riglos en Huesca, ha afectado a más de 15.000 hectáreas, con un perímetro de 58 kilómetros, según los últimos datos de Infoar.

El fuego, que se extiende en una masa muy extensa, mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, Procinfo.

Por su parte, el incendio declarado en Niebla, Huelva, ha logrado "acorralar" el fuego a una zona activa en el sector este, por lo que ya no se encuentra "fuera de la capacidad de extinción".

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