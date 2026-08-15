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Noticias de hoy, sábado 15 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 15 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 15 de agosto de 2026

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El terremoto de magnitud 5 que ha sorprendido Granada, o la posible entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, entre las noticias más destacadas de la jornada.

Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada

Durante la madrugada de este sábado un terremoto de magnitud 5,0 ha sacudido el área de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín. El seísmo ha tenido lugar a las 01:04 horas, y tuvo inicialmente una profundidad de dos kilómetros, posteriormente revisada hasta los 10 kilómetros.

Horas antes había tenido lugar otro terremoto de magnitud 3,7, cuyo epicentro estuvo localizado en La Zubia.

España y Marruecos blindan la frontera de Ceuta

Las autoridades españolas y marroquíes han reforzado de manera extraordinaria sus dispositivos de seguridad, después de los movimientos detectados en redes sociales y tras la llegada masiva registrada semanas atrás.

Marruecos ha desplegado alrededor de 3.000 agentes en las inmediaciones de la frontera, y ha reforzado sus barreras con vallas y concertinas para impedir posibles concentraciones y cruces hacia territorio español.

Por parte de España se han reforzado cerca de 4.000 agentes: 880 policías nacionales, 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes y 2.000 militares destinados al dispositivo.

Llamas fuera de control en Huesca

El incendio declarado en Las Peñas de Riglos en Huesca, ha afectado a más de 15.000 hectáreas, con un perímetro de 58 kilómetros, según los últimos datos de Infoar.

El fuego, que se extiende en una masa muy extensa, mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, Procinfo.

Por su parte, el incendio declarado en Niebla, Huelva, ha logrado "acorralar" el fuego a una zona activa en el sector este, por lo que ya no se encuentra "fuera de la capacidad de extinción".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los incendios de Niebla (Huelva) y Huesca ya afectan a 53.000 hectáreas y más de 1.500 personas permanecen evacuadas

Efectivo de la UME combatiendo el incendio de Niebla.

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Sociedad

Decenas de personas en la Estación de Sants

La caída de un árbol interrumpe el servicio ferroviario entre Vic y Manellu

Frontera de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Máxima vigilancia en Ceuta con 7.000 efectivos y 148 personas interceptadas

Vehículos de la Ertzaintza

Cuatro detenidos de entre 19 y 54 años en Bizkaia por agredir sexualmente a una menor de 14 años

Ceuta y Melilla, en alerta máxima ante las convocatorias en redes sociales de entradas masivas
CEUTA

Ceuta y Melilla, en alerta máxima ante las convocatorias en redes sociales de entradas masivas

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Valencia

Investigan la muerte de una mujer tras un incendio intencionado en una vivienda en Riba-Roja,Valencia

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Imagen de archivo de un rayo
TRÁGICO SUCESO

Tragedia en Huesca: Muere un pastor de 54 años tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba

El hombre se encontraba trabajando en la sierra de Sis, en el municipio de Arén, cuando fue sorprendido por el relámpago.

Decenas de inmigrantes intentan cruzar irregularmente la frontera entre Ceuta y Marruecos.

Vídeo: Nuevo intento de decenas de personas para cruzar la frontera de Marruecos con Ceuta

VÍDEO: Así vivió un streamer español el terremoto de Granada en directo

VÍDEO: Así vivió un streamer español el terremoto de Granada en directo: "Terremoto, terremoto, todavía dura"

Vídeo: Las impactantes imágenes de los daños del terremoto de magnitud 5 en Granada

Vídeo: Las impactantes imágenes de los daños del terremoto de magnitud 5 en Granada

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