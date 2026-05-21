Una llamada, la distracción que provocó el despiste del padre de la niña de 2 años muerta en Brión, Galicia

Salía de casa como cada mañana para dejar a sus dos hijos: primero al mayor en el colegio y segundo a la pequeña en la escuela infantil. Sin embargo la menor de dos años no acudió al centro porque a su padre se le olvidó.

Cuando iba de camino a la guardería recibió una llamada que provocó su distracción e hiciese que fuera directamente al trabajo, sin acordarse de que en los asientos traseros del vehículos estaba su hija. Acudió directamente a su centro de trabajo, aparcó el coche y comenzó su jornada laboral con normalidad.

Sin embargo, las alarmas saltaron cuando a las 15:00 horas, la madre de la menor fue a recogerla a la guardería y le comunicaron que su hija no había estado en todo el día. Fue entonces cuando ambos progenitores supieron lo que había pasado.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar donde se encontraba el vehículo y la trasladaron en estado crítico al PAC de Bertamiráns (Ames). Pero desafortunadamente, entró en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de los intentos de los sanitarios por reanimarla, falleció al poco tiempo.

La niña de 2 años permaneció durante horas en el coche, sin ventilación, sin hidratación, en un día marcado por las altas temperaturas en la región coruñesa. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que son los que se encargan de investigar lo sucedido.

Para el alcalde de la localidad, Pablo Lago, se trata de una situación que "nos podía pasar a cualquiera" justificando que siempre "andamos a todo correr, a contrareloj y la vida nos estresa". En el municipio se ha decretado dos días de luto y se ha convocado un minuto de silencio.

"Este es un ayuntamiento pequeño, donde casi nos conocemos todos y esta noticia nos ha cogido a todos a contra pie, es un día muy triste para nosotros", ha manifestado el alcalde.

Otro caso en Pontevedra

"Estas cosas para que pasen se tiene que dar un cúmulo de circunstancias muy grande, pero, por desgracia pasan", lamentaba el alcalde. Hace tres años, en pleno mes de julio, un niño de dos años murió tras permanecer hasta seis hora dentro de un coche.

El vehículo quedó aparcado en un aparcamiento de la multinacional farmacéutica Lonza, en el polígono de Torneiros, en O Porriño, Pontevedra. Al parecer la madre iba a dejarle en la guardería, pero por un despiste se le olvidó y acudió directamente al trabajo.

Fue sobre las 16:00 horas cuando el padre fue a recogerle y le comentaron que no había acudido. Cuando fueron al coche, el menor, que iba a cumplir tres año, ya había fallecido.

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