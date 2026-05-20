Un hombre detenido por matar a cuatro perros como venganza por una denuncia por violencia machista en Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Telde y la Guardia Civil de Gran Canaria, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han investigado a un vecino del municipio de Telde como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y malos tratos en ámbito familiar, tras recabar indicios relacionados con la muerte violenta de, al menos, cuatro perros.

La investigación se inició el 15 de enero del 2026, en el marco de la colaboración conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de que la mujer del investigado interpusiera una denuncia por violencia de género.

La policía descubrió los cadáveres de los animales sepultados en una finca. Al detenido se le acusa de una presunta comisión de delitos de maltrato animal y malos tratos en el ámbito familiar. Supuestamente, habría matado a golpes a cuatro perros en una vivienda del municipio de Telde, en Gran Canaria.

Actitud violenta hacia los animales

La mujer también comunicó que el arrestado mantenía "una actitud violenta hacia los animales que tenían en la vivienda". Esa actitud había provocado en la familia una sensación de temor. A raíz de esta información y del intercambio de datos entre ambos cuerpos policiales, los agentes tuvieron conocimiento de una serie de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, por lo que se iniciaron las correspondientes gestiones de investigación.

Los agentes del Seprona llevaron a cabo diversas actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinaron que el investigado, presuntamente, habría matado, al menos, cuatro perros. Para ello habría utilizado un objeto contundente para propinarles fuertes golpes que le causaron la muerte a los animales. Después, intentó ocultar los hechos y procedió a enterrar los cuerpos de los canes en un solar cercano a la vivienda. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han recordado en el comunicado emitido que el maltrato animal constituye un delito tipificado en el Código Penal, castigado con penas de prisión e inhabilitación para la tenencia de animales. Al mismo tiempo han solicitado la colaboración ciudadana ante cualquier indicio o sospecha de hechos similares, comunicándose a través de los teléfonos 062, 091 o 112.

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