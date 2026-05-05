La Policía Nacional alerta del ciberacoso entre los jóvenes: "No es un juego. Es delito"

La Fundación Legálitas y la Policía Nacional han presentado este martes la campaña 'No es un juego. Es delito', una iniciativa que busca concienciar a adolescentes, padres y educadores sobre los riesgos y consecuencias legales del ciberacoso y otras formas de violencia digital.

El acto, celebrado en el IES San Isidro de Madrid, ha estado presidido por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, y ha reunido a más de 200 estudiantes. La campaña pretende disuadir a los agresores poniendo el acento en las consecuencias jurídicas de sus actos, al tiempo que ofrece herramientas a víctimas y entorno para detectar y actuar ante estos casos.

La pieza central es un vídeo en el que una adolescente normaliza conductas de acoso en redes sociales, convencida de que actúa con anonimato.

Prevención desde las aulas y el entorno familiar

Durante la presentación, expertos de Legálitas y agentes de la Unidad de Participación Ciudadana explicaron a los alumnos cómo se manifiesta el acoso escolar y su evolución hacia el ciberacoso. Según ha destacado Ana Llorente, agente de la Policía Nacional y Participación Ciudadana , este tipo de violencia ya no se limita al horario escolar, "lo que ocurría antes en el recreo ahora continúa más allá".

Además, desde la Policía Nacional subrayan que no existe un perfil único de la víctima, aunque suelen repetirse factores como la baja autoestima, la pertenencia a minorías o situaciones de vulnerabilidad. Tampoco el agresor responde a un patrón único, pero puede presentar conductas desafiantes o problemas emocionales.

Un elemento clave es el papel de los observadores, que pueden contribuir a frenar o perpetuar el acoso, señalan desde la Policía Nacional.

Educación digital, clave contra el acoso

La campaña pone especial énfasis en la educación digital como principal herramienta de prevención. Según los expertos, esta formación debe comenzar en el entorno familiar y reforzarse en los centros educativos. En este sentido, la Unidad de Participación Ciudadana desarrolla una labor preventiva con más de 5.500 actividades formativas. Estas incluyen charlas, reuniones con docentes y familias, así como acciones de vigilancia para detectar situaciones de riesgo.

Los últimos datos en ciberviolencia

La campaña para concienciar y alertar a los jóvenes del ciberacoso 'No es un juego. Es delito' se enmarca en un contexto de violencia digital. Según los últimos datos de FAD Juventud, 6 de cada 10 jóvenes han sufrido ciberviolencia en el último año. Además, 1 de cada 4 reconoce haber ejercido alguna conducta agresiva en internet o en redes sociales.

En cuanto a las conductas, la difusión no consentida de imágenes íntimas (48%), los fraudes online (45%) y las amenazas (38%) son las agresiones que más preocupan.

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