Detenida una pareja por agredir de forma continuada a sus hijos menores de edad en Palma de Mallorca

Un hombre y una mujer han sido detenidos por la Policía Nacional en Palma de Mallorca tras ser acusados de agredir de forma reiterada a sus hijos, ambos menores de edad. Una de las víctimas alertó sobre la situación en un hospital de la ciudad.

A finales del mes de abril, se abrió la investigación del caso cuando el centro hospitalario avisó a la Policía de posibles episodios de violencia familiar después de atender a la hija mayor de la pareja, según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Agresiones habituales

Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) comprobaron los hechos relatados por la menor sobre las agresiones recibidas hacia ella como hacia su hermano pequeño y describió un ambiente de violencia física y verbal en el domicilio familiar.

La Policía ha señalado que el equipo sanitario que atendió a la niña encontró lesiones compatibles con golpes realizados con objetos como correas. La menor también declaró que presenciaba agresiones de su madre hacia su pareja delante de su hermano pequeño.

Los progenitores han sido detenidos por la Policía Nacional esta semana como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Por su parte, los dos menores han quedado bajo la tutela del servicio de Protección de Menores.

Bebé maltratado por sus padres

Un juzgado de Barcelonaha decretado prisión provisional sin fianza para un hombre de 42 años y una mujer de 43 acusados de maltratar a su bebé de poco más de un mes. La investigación comenzó después de que el menor ingresara en el Hospital Vall d'Hebron con múltiples lesiones, entre ellas fracturas y heridas internas, que llevaron al personal sanitario a activar el protocolo de protección infantil y avisar a los Mossos d'Esquadra.

Los padres están siendo investigados como presuntos autores de delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual. El bebé permanece bajo tutela de la Generalitat mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de implicación de cada uno en los hechos.

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