Duras imágenes: Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

Un hombre de 48 años ha sido detenido este martes por apuñalar mortalmente a su expareja en mitad de una plaza en Figueres, Girona. Concretamente, ha sido en la Plaça Josep Tarradellas alrededor de las 14:45 horas cuando han ocurrido los hechos. El detenido ha empuñado un arma blanca y ha agredido a la mujer hasta provocar su muerte.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso, que se desplazaron inmediatamente al lugar junto con efectivos del SEM, que, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima, que tenía 33 años.

Presunto crimen machista

Posteriormente, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han procedido a la detención del varón, sobre el que pesaba una orden de alejamiento hacia la mujer y ya había sido arrestado anteriormente por incumplirla. El caso está siendo investigado como un presunto crimen machista.

Tras el trágico suceso, el Ayuntamiento de Figueres ha convocado un minuto de silencio este miércoles para lamentar la muerte de la víctima y condenar los hechos.

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