Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CRIMEN MACHISTA

Duras imágenes: Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han detenido al hombre, de 48 años, que tenía una orden de alejamiento hacia la víctima y ya la había incumplido anteriormente.

Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un hombre de 48 años ha sido detenido este martes por apuñalar mortalmente a su expareja en mitad de una plaza en Figueres, Girona. Concretamente, ha sido en la Plaça Josep Tarradellas alrededor de las 14:45 horas cuando han ocurrido los hechos. El detenido ha empuñado un arma blanca y ha agredido a la mujer hasta provocar su muerte.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso, que se desplazaron inmediatamente al lugar junto con efectivos del SEM, que, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima, que tenía 33 años.

Presunto crimen machista

Posteriormente, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han procedido a la detención del varón, sobre el que pesaba una orden de alejamiento hacia la mujer y ya había sido arrestado anteriormente por incumplirla. El caso está siendo investigado como un presunto crimen machista.

Tras el trágico suceso, el Ayuntamiento de Figueres ha convocado un minuto de silencio este miércoles para lamentar la muerte de la víctima y condenar los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 19 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 19 de mayo?

Efemérides de hoy 19 de mayo de 2026: Nace Ho Chi Minh

Publicidad

Sociedad

Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

Duras imágenes: Un hombre mata a su expareja a puñaladas a plena luz del día en una plaza de Figueres, Girona

La denuncia de la hermana de un preso fallecido en Las Palmas

La denuncia de la hermana de un preso fallecido tras días pidiendo asistencia médica: "Ahora mismo mi hermano estaría vivo"

Cómo cargar el móvil

Los bomberos avisan sobre cómo cargar el móvil para evitar accidentes

Julio Iglesias, imagen de archivo
TRIBUNAL SUPREMO

Julio Iglesias se querella contra Yolanda Díaz por injurias y calumnias

Imagen del coche de la Guardia Civil
Abuso sexual

Una madre denuncia presuntos abusos sexuales a su hija de 3 años por parte de su padre

El vídeo de la evacuación a un hombre de más de 200 kilos en Écija
Rescate

Por el balcón y con grúa, así han evacuado a un hombre de más de 200 kilos en Écija

El hombre, con obesidad mórbida, ha sufrido una caída en la segunda planta de su edificio y bomberos de varios parques han tenido que diseñar una evacuación exterior al no caber por la escalera.

Imagen de recurso de un niño con el móvil
Jóvenes y contenidos digitales

El 44% de los menores de 12 años consume pornografía y accede a contenido violento

Según un estudio de la Universidad Complutense y The Family Watch, el 44% de los menores de 12 años consume pornografía. La investigación alerta del acceso cada vez más temprano a contenidos digitales peligrosos y señala la falta de supervisión parental.

Imagen del Ayuntamiento de Estella del Marqués

Hallan muertos a dos hermanos con signos de violencia en Jerez de la Frontera, Cádiz

Un aula de colegio vacía

Galicia convierte las aulas en una barrera contra el suicidio juvenil: "Hablar de salud mental en el entorno educativo cambia el futuro"

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, detenido.

Jonathan Andic, en libertad provisional tras pagar la fianza por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic

Publicidad