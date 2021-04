Cuál es el significado del Jueves Santo y qué se celebra

Por segundo año consecutivo, el Jueves Santo será vivido por el cristianismo de un modo bien diferente en todo el mundo respecto a años previos. En España, aún sin poder celebrar procesiones, miles de devotos conmemorarán este día tan representativo del año litúrgico.

Con el Jueves Santo, que tiene lugar el jueves anterior al Domingo de Pascua o de Resurrección, acaba la cuaresma y se inicia el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es el periodo en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, extendiéndose desde el propio Jueves Santo hasta el Sábado Santo.

La importancia del Jueves Santo para el cristianismo radica en dos eventos de singular relevancia que tienen lugar este día según la Biblia: la última cena (donde se instituye la eucaristía y el sacerdocio) y el lavatorio de pies.

¿Qué celebramos el Jueves Santo?

Además de abrir el Triduo Pascual, el jueves Santo se conmemora la institución de la eucaristía y del sacramento de la orden sacerdotal y la vida de servicio a los demás. En este día se celebran grandes acontecimientos y el primero de ellos tiene lugar ya de mañana con la llamada Misa Crismal. En ella se consagra el Santo Crisma y los sacerdotes renuevan las promesas realizadas el día de su ordenación. Ya por la tarde tiene lugar la Misa Vespertina con la que se introduce la celebración del Triduo Pascual. Este culminará en la vigilia que se conmemora, en la noche del Sábado al Domingo de Pascua, la Resurrección de Jesucristo.

Las lecturas de este día son muy especiales y la primera de ellas es del libro del Éxodo donde se nos presentan prescripciones sobre la cena pascual en la que Jesús cenó con sus apóstoles, siguiendo la tradición judía. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.

El Evangelio es el momento del lavatorio de pies a los discípulos, momento que adquiere un destacado simbolismo dentro de los oficios del día (ya que se realiza por el sacerdote lavando los pies a doce varones a modo de representar a los doce apóstoles) y en el que se recuerda el gesto que realizó Jesús antes de la última cena con sus discípulos.

Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo en el ‘Monumento’, celebrándose la llamada ‘Hora Santa’ en torno a la medianoche. Esto recuerda la agonía y oración en Getsemaní y el encarcelamiento de Jesús. Es por ello que los sacerdotes piden que velen y oren con él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní. Una vez han terminado los oficios, se rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús, que se suele conmemorar con procesiones en la noche del Jueves Santo.

¿Es festivo el 1 de abril en España?

No cabe duda de que la Semana Santa es tradicionalmente una de las fechas más esperadas para la mayoría de españoles ya que suele ser sinónimo de vacaciones y de un parón placentero coincidiendo con el típico buen tiempo primaveral. De todas formas, hay que echar un ojo al calendario laboral de 2021 ya que este jueves santo no será festivo en todo el territorio nacional.

El 1 de abril, día de Jueves Santo, será festivo en todas las comunidades (y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) a excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Será el viernes santo, el 2 de abril, cuando sea día festivo en todo el país. Y, por otro lado, el Lunes de Pascua (5 de abril), día que da cierre a la Semana Santa, será festivo solamente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Islas Baleares y País Vasco.

No olvidemos que, ante todo, toca disfrutar de los festivos con cabeza y precaución, aunque no estemos tan limitados como lo estuvimos el año pasado con el confinamiento. No saltarse los cierres perimetrales y respetar las medidas sanitarias debe seguir siendo nuestra prioridad.