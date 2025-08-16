Estas son las carreteras afectadas por los incendios

La Guardia Civil de Ourense ha pedido limitar los traslados por la autovía A-52 y la N-525 por los incendios que afectan a esta provincia gallega.

Algunos tramos permanecen cerrados temporalmente debido al avance de las llamas o al humo que reduce la visibilidad.

Los agentes insisten en que "por seguridad" se eviten los desplazamientos por ambas vías, que están abiertas aunque en los últimos días han sufrido varios cortes.

La carretera recomendada para acceder a Galicia es la A-6, carretera que no ha sufrido interrupciones de tráfico, pero en la que sí se percibe en la provincia de Lugo el humo de los incendios.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha informado que permanecen cortadas 16 carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León, Galicia y Extremadura.

En Zamora está cortada la ZA-102 en Barjacoba; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en Ávila, la AV-500 Aldeavieja; y en Segovia, la SG-500 en Villacastín.

En León están afectadas la N-621 en Portilla de la Reina; la LE-164 en Yebra; y la LE-5228 en Salas de los Barrios.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-218 en Casas del Monte; la CC-318 en Aliseda; y la CC-321 en Arroyo de la Luz.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los operativos de emergencias.

Circulación ferroviaria cortada

Sin embargo, la circulación ferroviaria permanece cortada. Renfe ha informado de que todos los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia están suspendidos.

También se han descartado medios alternativos por carretera ante la evolución de los incendios y la resolución por parte de las autoridades competentes.

