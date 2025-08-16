El joven que resultó apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados, se recupera de sus lesiones

El joven que colaboró con dos oficiales de la Guardia Civil fuera de servicio en la persecución de un presunto agresor en la fiesta del albariño, en la localidad pontevedresa de Cambados, se recupera de sus lesiones.

El chico fue apuñalado por el individuo al que trataba de localizar por haberle roto un vaso en la cara a otro joven en plena fiesta, dejarlo gravemente herido y haberse dado a la fuga.

Como consecuencia del navajazo, fue evacuado al hospital pontevedrés del Salnés para ser tratado de las lesiones. Recibió varios puntos de sutura.

Los hechos se remontan al día de esta festividad, cuando dos oficiales de la Benemérita, que estaban de vacaciones y por lo tanto fuera de servicio, se encontraban disfrutando de esta popular fiesta gallega en la céntrica calle Rúa Esperanza de Cambados. Presenciaron como un individuo derribaba a otro chico, acto seguido le lanzaba un objeto de cristal a la cara, provocándole múltiples cortes en el rostro, y huía velozmente del lugar de los hechos.

Cumpliendo con el principio de dedicación profesional, los dos oficiales iniciaron una persecución a pie para identificarlo y otros tres amigos, que se encontraban con ellos, no dudaron en colaborar en la localización de este sujeto.

Escondido en una de las calles

En este seguimiento por las angostas calles del municipio, el individuo se ocultó en una de las mismas, por lo que fue perdido de vista, motivo que llevó a los dos agentes a tomar otro tipo de decisiones, entre ellas la de dirigirse a una Avenida que desemboca en la salida del casco urbano de la localidad.

Fue precisamente en una de las estrechas vías, cuando uno de los colaboradores de los agentes, que se encontraba narrando los hechos a un vecino y realizando pesquisas, fue sorprendido por el propio individuo. Lo apuñaló por la espalda con una navaja y acto seguido arrojó el arma, emprendiendo de nuevo la huida.

Pero en esta ocasión la fuga no duró mucho puesto que a los segundos fue interceptado por los agentes, concretamente en la Avenida Ribeira de Fefiñáns. Aquí fue retenido hasta la llegada de los guardias civiles que se encontraban de servicio, a los que ya se había alertado mediante la llamada al 112.

Prisión provisional

Tras ser puesto a disposición judicial, la magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados plaza 3, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido. Está investigado por un delito de lesiones agravadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com