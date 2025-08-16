Noticias de hoy, sábado 16 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, la cumbre de Alaska o la ola de calor, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 16 de agosto.

Incendios activos en España

España afronta otro día de lucha contra una oleada de incendios forestales que mantiene a cientos de vecinos en vilo y a los servicios de emergencias desbordados. En Cataluña, por ejemplo, el fuego restringe el acceso a 11 parques naturales y en muchos otros puntos de nuestro país, especialmente en la zona rural, los vecinos siguen desalojados. El caos llega a las infraestructuras. El corte de carreteras y vías de tren hace ahora que los aeropuertos estén colapsados. Los ciudadanos optan por el avión a la hora de viajar.

Cumbre de Alaska

Primeras reacciones de los líderes europeos tras la cumbre en Alaska. Todos han alabado los esfuerzos de Donald Trump para lograr "una paz justa y duradera" en Ucrania y coinciden en que "el próximo paso" pasa por incluir a Zelenski en la ecuación. Así, han subrayado su "inquebrantable solidaridad" con Ucrania tras el acto celebrado entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia y se han ofrecido a brindar apoyo para organizar una cita a tres bandas en la que también estaría el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que se reunirá este lunes con Donald Trump.

Ola de calor

La ola de calor sigue siendo duradera y persistente en la península ibérica. La AEMET ha puesto en aviso este sábado a un total de 46 provincias, de las que 30 tienen nivel naranja y una de ellas en rojo, Sevilla. El resto de las provincias tiene riesgo amarillo y desde la institución piden precaución a la población por los efectos de la ola de calor. Las comunidades "más vulnerables" en esta jornada van a ser: Andalucía; Aragón; Baleares; Castilla y León; Castilla-La Mancha y Cataluña. Aunque, de todos modos, los termómetros van a rozar y superar los 40 grados en buena parte del país.

