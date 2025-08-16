Noticias de hoy, sábado 16 de agosto de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 16 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Tania Taboada
Publicado:

Los incendios activos en España, la cumbre de Alaska o la ola de calor, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 16 de agosto.

Incendios activos en España

España afronta otro día de lucha contra una oleada de incendios forestales que mantiene a cientos de vecinos en vilo y a los servicios de emergencias desbordados. En Cataluña, por ejemplo, el fuego restringe el acceso a 11 parques naturales y en muchos otros puntos de nuestro país, especialmente en la zona rural, los vecinos siguen desalojados. El caos llega a las infraestructuras. El corte de carreteras y vías de tren hace ahora que los aeropuertos estén colapsados. Los ciudadanos optan por el avión a la hora de viajar.

Cumbre de Alaska

Primeras reacciones de los líderes europeos tras la cumbre en Alaska. Todos han alabado los esfuerzos de Donald Trump para lograr "una paz justa y duradera" en Ucrania y coinciden en que "el próximo paso" pasa por incluir a Zelenski en la ecuación. Así, han subrayado su "inquebrantable solidaridad" con Ucrania tras el acto celebrado entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia y se han ofrecido a brindar apoyo para organizar una cita a tres bandas en la que también estaría el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que se reunirá este lunes con Donald Trump.

Ola de calor

La ola de calor sigue siendo duradera y persistente en la península ibérica. La AEMET ha puesto en aviso este sábado a un total de 46 provincias, de las que 30 tienen nivel naranja y una de ellas en rojo, Sevilla. El resto de las provincias tiene riesgo amarillo y desde la institución piden precaución a la población por los efectos de la ola de calor. Las comunidades "más vulnerables" en esta jornada van a ser: Andalucía; Aragón; Baleares; Castilla y León; Castilla-La Mancha y Cataluña. Aunque, de todos modos, los termómetros van a rozar y superar los 40 grados en buena parte del país.

Situación crítica por los incendios en Galicia: avisan "un empeoramiento de las condiciones" y ya hay más de 32.000 hectáreas quemadas

Bomberos luchas contra el fuego

Sociedad

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.

Última hora de los incendios en España, en directo | Pedro Sánchez interrumpe sus vacaciones para desplazarse a los incendios de León y Orense

Caos en Barajas debido a la falta de efectivos policiales

Caos por los incendios: El cierre de carreteras y vías de tren provoca el colapso en los aeropuertos

El Gobierno alerta de una nueva estafa a través de códigos QR en las estaciones de recarga para vehículos eléctricos
Cantabria

Alertan de una nueva estafa en las estaciones de recarga de vehículos eléctricos

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Guadalajara

Detenidos los miembros de un clan familiar dedicado al robo de material ferroviario

Imagen de archivo de Elvis Presley
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 16 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 16 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense), este jueves.
Incendios

Incendios en España: Castilla y León en situación "extrema" y Galicia sufre el peor incendio de su historia

Pedro Sánchez presidirá este sábado la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD). Por su parte, Extremadura, Castilla y León y Galicia siguen viviendo situaciones de extrema gravedad a raíz de los incendios.

Omar Queipo, capitán de la UME en Antena 3 Noticias

Un capitán de la UME reconoce la falta de medios para luchar contra los incendios: "Una presión terrible"

Incendio en Ávila

Un incendio sin control en Ávila obliga a evacuar a los vecinos y cortar la línea Ávila-Madrid

Imagen de una ambulancia del 112 Región de Murcia

Muere un hombre de 65 años al dispararse accidentalmente con un arma

