Vídeo: Las aeronaves de los equipos de extinción salvan las casas de las llamas en Jarilla

Las Fuerzas Armadas han tenido que intensificar su labor ante los incendios que asolan España. Por el momento, los incendios están azotando Castilla y León, Extremadura y Galicia.

En Extremadura, uno de los municipios más afectados ha sido Jarilla. El incendio en este municipio, que comenzó el martes, sigue activo y continúa avanzando sin control hacia Plasencia y el Valle del Ambroz. Ante tal avance, los vecinos de Segura de Toro han sido confinados. A dichos vecinos se suman los más de 900 ya confinados por las mismas circunstancias.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha realizado una actualización de los incendios activos en la región y ha concretado la situación de los que más preocupan. El de Jarilla, que ha superado las 6.000 hectáreas calcinadas, es uno de ellos por el avance hacia Plasencia y el Ambroz.

Aunque este incendio es el más preocupante, solo ha arrasado con toda la vegetación y han logrado salvar las casas de dicha localidad gracias a las aeronaves de las Fuerzas Armadas.

