Muere un joven de 17 años ahogado cuando se bañaba en el pantano navarro de Alloz

Un operativo con bomberos, buzos y un helicóptero ha localizado al joven en el pantano de Alloz sin vida poco después de su desaparición.

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamiento

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamientoEP

Paloma Álvarez
Publicado:

Un menor de 17 años, vecino de Logroño, ha fallecido este sábado al haberse ahogado en el pantano de la localidad navarra de Alloz, donde se estaba bañando con su madre cuando ocurrió el trágico incidente.

Efectivos del Grupo de Rescate Acuático del Servicio de Bomberos de Navarra localizaron, a las 17:10 horas, el cuerpo sin vida del adolescente que había desaparecido poco antes en el pantano.

La Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió el aviso de la madre alertando de la desaparición del joven a las 15:28 horas y, tras la alerta, movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al Grupo de Rescate Acuático (GRA), al Grupo de Rescate Técnico (GTR), un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital avanzado, una psicóloga de guardia y patrullas de la Guardia Civil.

Los efectivos del GRT de bomberos han sobrevolado la zona en helicóptero para intentar localizar al joven mientras cuatro buzos del Grupo de Rescate Acuático realizaban labores de rastreo en el agua, partiendo del punto en el que el joven fue visto por última vez.

Tardaron dos horas en hallar el cuerpo

Casi dos horas después de su desaparición, se ha localizado el cuerpo sumergido en una zona cercana al punto en el que había desaparecido.

El fallecido estaba pasando el día en compañía de su familia en el pantano de Alloz, en Lerate, concejo perteneciente al término municipal de Guésalaz.

El cuerpo del joven será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le realizarán la autopsia. El Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias del suceso.

250 muertos por ahogamientos

En 2025 se ha registrado que han perdido la vida cerca de 250 personas por ahogamientos en España, la mayoría de ellas por cometer imprudencias en la playa. Junio ha sido el mes más letal de la última década, con 73fallecidos, de los cuales el 80% son hombres de entre 45 y 74 años.

La cifra de niños ahogados es también alarmante, entre 40 y 50 al año. El 30% de ellos muere por el 'Síndrome del ahogado invisible', que ocurre cuando un niño hace movimientos espasmódicos debajo del agua y hace creer que está jugando, cuando realmente se está ahogando. En estos casos, los niños están rodeados de muchas personas, pero ninguna se da cuenta de lo que ocurre, por lo que hay que extremar la vigilancia.

