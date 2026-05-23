Arrestado un hombre por besar a un niño británico de cuatro años en Mallorca

El pasado miércoles, 20 de mayo, un hombre de nacionalidad rumana, de 33 años, fue detenido por la Guardia Civil tras besar en la cara a un niño británico de cuatro años en la piscina de un hotel de Magaluf (Mallorca). La madre del menor increpó al hombre al ver lo que estaba ocurriendo y este desistió de inmediato.

Posible agresión sexual

Los oficiales tomaron declaración a los progenitores del niño y a los testigos antes de arrestar al acusado por posible agresión sexual. Este jueves fue escoltado al juzgado por dos agentes de la Guardia Civil.

Estos mismos trasladaron al detenido al edificio de los juzgados en Palma, con la misma vestimenta que llevaba puesta el día que fue arrestado. Hasta el momento, se conoce que la familia afectada regresó a su domicilio tras el incidente.

Toca los genitales a un niño en Palma

El pasado lunes, la Policía Nacionaldetuvo a un hombre por tocarle los genitales a un niño que bajaba por un tobogán en un parque de Palma, en el barrio de Camp Redó (Mallorca). La familia presenció todo y le recriminó su gesto al hombre. Al día siguiente, la abuela del menor volvió a ver al acusado y llamó al 091. Este fue arrestado por presunto autor de un delito de agresión sexual a menores de 16 años.

El hombre estuvo esperando sentado en la parte baja de un tobogán y, cuando un niño se tiró hacia abajo, le tocó sus genitales. Tras recibir las quejas de la madre y otras personas presentes en el lugar, el varón los insultó después de que le amenazaran con llamar a la policía.

La abuela del niño al que el hombre agredió también les dijo a los agentes que este grababa a otros menores en el parque.

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