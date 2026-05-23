Detenido un hombre por agredir a su pareja en plena calle en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir a su pareja en plena calle. Según ha dado a conocer el Ayuntamiento, los hechos sucedieron sobre las cinco de la madrugada del pasado 16 de mayo, y fue el servicio de emergencias 112 el que dio la voz de alarma.

La mujer declaró que llamó a la central de emergencias para alertar de que había sido agredida por su pareja y que sangraba por la cara. Durante la llamada, el operador también escuchó a un hombre gritando de fondo.

Una vez llegaron los agentes al punto, encontraron a la pareja discutiendo y comprobaron que la mujer tenía heridas en la cara. La víctima detalló que su pareja la insultó, la agarró de la cabeza y le golpeó la cara contra un portal. A raíz de los hechos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

Un hombre se quita la pulsera telemática y trata de agredir a su expareja en Pontevedra

Precisamente esta misma semana, la jueza de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ponteareas (Pontevedra) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza a un hombre de 53 años detenido el pasado miércoles tras deshacerse de la pulsera telemática de control, presentarse en casa de su expareja y atacarla con un cuchillo.

Según han informado fuentes judiciales, el hombre está investigado por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones con instrumento peligroso agravadas por parentesco, daños, delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y quebrantamiento de condena.

Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles, cuando el hombre se quitó el dispositivo telemático y se presentó en casa de su exmujer en As Neves, pese a tener en vigor una orden de alejamiento. Allí trató de agredirla con un cuchillo, pero la hija de ambos se interpuso. La hija resultó herida leve, mientras que el hombre huyó.

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