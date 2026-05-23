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Efemérides de hoy 23 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 23 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 23 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Firma Tratado de UNASUR

Efemérides de hoy 23 de mayo de 2026: Tratado de UNASUR | Antena 3 Noticias

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El 23 de mayo de2008, los líderes de doce países sudamericanos suscriben en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en el marco de la cumbre presidencial celebrada en la capital brasileña. La firma del tratado constitutivo sella la voluntad política de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela de avanzar hacia una mayor coordinación regional tras años de iniciativas dispersas de integración.

El nuevo organismo se concibe como un foro propio de concertación suramericana, orientado a reforzar la cooperación entre Estados en ámbitos como la política, la economía, la cohesión social y la infraestructura, bajo principios de soberanía nacional, democracia y desarrollo equilibrado. Aunque el acto de Brasilia marcó su creación formal, la entrada en vigor de UNASUR quedó supeditada a los procesos de ratificación interna en cada país, en un contexto de impulso integrador que buscaba dar a Suramérica una voz común en el escenario internacional.

Un 23 de mayo, pero de1823, llega a Madrid el ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis que marca el desenlace del experimento constitucional iniciado tres años antes en España. La entrada en la capital, facilitada por la retirada previa del Gobierno liberal y de las Cortes, consolidó la intervención exterior promovida por las monarquías absolutistas europeas y permitió a Fernando VII recuperar plenamente el control del poder. A partir de ese momento se anuló el marco liberal del Trienio y se abrió una nueva etapa de gobierno autoritario, en la que el rey reinstauró el absolutismo y persiguió a quienes habían defendido la Constitución.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de mayo?

1926.- Constitución de la República del Gran Líbano, que comprende Siria y el Líbano.

1934.- Los famosos criminales Bonnie and Clyde (Bonnie Parker y Clyde Barrow) son abatidos por la policía en Luisiana (EEUU).

1974.- Primer vuelo comercial del Airbus A300B2. Operado por Air France, realizó el recorrido París-Londres.

1980.- Vitoria es designada sede de las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1981.- Asalto al Banco Central de Barcelona, con el secuestro de unas 300 personas. Murió uno de los once atracadores.

1992.- El juez antimafia Giovanni Falcone muere en un atentado junto con su esposa y tres guardaespaldas, cuando viajaba en un vehículo por la autopista siciliana de Palermo.

2010.- British Petroleum acepta pagar la indemnización de 75 millones de dólares por el derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010.

2011.- Un tornado devasta la ciudad de Joplin (Misuri, EEUU) y deja más de 150 muertos.

2015.- Beatificación de monseñor Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador.

2016.- Barack Obama anuncia en Hanoi el levantamiento del embargo militar a Vietnam.

2021.- Un teleférico se precipita contra el suelo en la región italiana de Piamonte, matando a 14 personas y dejando herido de gravedad a un niño.

¿Quién nació el 23 de mayo?

1734.- Franz Anton Mesmer, médico alemán, descubridor del magnetismo animal y del hipnotismo.

1923.- Alicia de Larrocha, pianista española.

1930.- Jordi Solé Tura, político español y uno de los redactores de la Constitución española.

1933.- Joan Collins, actriz británica.

1949.- Alan García, político peruano.

1951.- Anatoly Karpov, ajedrecista ruso.

1973.- Juan José Padilla, torero español.

¿Quién murió el 23 de mayo?

1627.- Luis de Góngora y Argote, poeta español.

1842.- José de Espronceda, poeta español.

1937.- John D. Rockefeller, empresario estadounidense.

1992.- Atahualpa Yupanqui, cantautor y escritor argentino.

2015.- John Forbes Nash, matemático estadounidense.

2017.- Roger Moore, actor británico.

2021.- Cristóbal Halffter, compositor y director de orquesta español.

¿Qué se celebra el 23 de mayo?

Hoy, 23 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Tortuga y Día Internacional del Fútbol Femenino.

Horóscopo del 23 de mayo

Los nacidos el 23 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 23 de mayo

Hoy, 23 de mayo, se celebran los santos Desiderio, Florencio, Eutiquio, Basilio, Lucio y Quinciano.

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