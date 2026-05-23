Un escenario muy canario para la despedida del papa de nuestro país

El puerto de Santa Cruz de Tenerife se transforma para recibir a su Santidad el papa León XIV. La maquinaria pesada que opera en el muelle ha dado paso a andamios y maderas que ya se levantan para construir este escenario efímero que tendrá una vida operativa de apenas dos horas. Está ubicado en una explanada de más de 30.000 metros cuadrados donde ya trabajan más de 200 personas para dar forma a esta idea del arquitecto Alejandro Beautell.

Diseño clásico

El altar donde oficiará la misa León XIV está distribuido en cuatro alturas. La más elevada para el Santo Padre sobre la cual se colocará una especie de palio en donde se ubica una claraboya por la que entrará una luz cenital justo a mediodía, a la hora en la que está previsto que comience la misa. En el resto del espacio del escenario, más de 300 metros cuadrados, se ubicarán las 16 capillas previstas

Inspiración en la naturaleza canaria

El diseño es el de una cruz griega perfecta pero con muchas referencias canarias. En los laterales del altar habrá dos jardines con vegetación propia de las islas y para recrear el origen volcánica de Canarias, picón y piedra volcánica.

El escenario estará presidido por una imagen emblemática de la isla, la del Cristo de La Laguna. Y el presbiterio central estará ocupado por la Virgen de Candelaria. Ambas imágenes serán trasladadas al muelle de Santa Cruz de Tenerife días antes de la celebración de la misa.

Previsión de temperaturas altas

Se espera que acudan miles de fieles a la que será la misa de despedida del Pontífice de nuestro país, y se prevé que muchos de ellos quieran recibir la comunión en un evento tan relevante como este, por eso se habilitarán más de 400 puntos para dar la comunión.

La recomendación es que acudan con bastante tiempo de antelación, los accesos se abrirán a partir de las 06:00 de la mañana para evitar colapso el de personas. Ya se están colocando las gradaspara que unas 25.000 personas puedan ver la misa sentados.

En pleno mes de junio y a mediodía, se espera que las temperaturas sean elevadas, por eso se recomienda acudir con ropa holgada y fresca y protección solar ya que pasarán muchas horas bajo el sol.

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