Un paciente que fumaba junto a una bombona de oxígeno, la causa del incendio en el hospital de Torrevieja

Un paciente que fumaba junto a una bombona de oxígeno ha sido la causa del incendio que ha tenido lugar este viernes en el hospital de Torrevieja (Alicante). El incidente causó dos heridos, una decena de empleados atendidos leves y el desalojo parcial del recinto sanitario.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que todo apunta a que el fuego se originó en la segunda planta cuando un paciente con una bombona de oxígeno salió de su habitación y entró en otra estancia vacía con un cigarrillo y un mechero. Al prender el tabaco, causó la explosión y el consiguiente incendio.

A raíz de la combustión, el paciente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo, y tuvo que ser trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. Paralelamente, otro ingresado tuvo que ser dirigido a la UCI por inhalación de humos.

El incendio causó un amplio despliegue de los servicios de emergencias, incluidos media docena de unidades de los bomberos de los parques de Torrevieja y Orihuela, y se activó el Plan de Evacuación para desalojar durante unas horas toda la segunda planta del centro hospitalario. En total se han reubicado a 90 pacientes en otras áreas del hospital, según Sanidad.

Por otro lado, en esta segunda planta del hospital también se encuentran ubicadas las consultas de Rehabilitación y Radiología, por lo que han quedado suspendidas las citas programadas para el viernes de ambas especialidades. El lunes se reanudará la actividad en Radiología y en Rehabilitación seguirá sin actividad tanto el lunes como el martes.

Fuego extinguido a las 19:00

Aunque el fuego se ha dado por controlado sobre las 13:20 horas, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han seguido las labores de extinción hasta las 19:00, momento en el que se ha dado por extinguido el incendio.

El cuerpo de bomberos ha explicado que un total de cinco dotaciones de los parques de Torrevieja y Orihuela se han movilizado para intervenir en el incidente.

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