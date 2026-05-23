Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ATROPELLO

Detenidos dos hombres tras atropellar con una moto a un agente de la Guardia Urbana de Badalona

Un agente de la Guàrdia Urbana de Badalona ha sido atropellado esta madrugada por una moto durante un control policial en la ciudad.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana Ayuntamiento de Barcelona

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Un agente de la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) ha sido atropellado esta madrugada por una motocicleta durante un control policial habilitado en la ciudad, según ha informado el alcalde, Xavier García Albiol, a través de sus redes sociales.

El primer edil ha explicado que la moto estaba ocupada por dos hombres extranjeros con antecedentes policiales, que fueron detenidos posteriormente. El alcalde no ha precisado el estado de salud del agente atropellado ni las circunstancias concretas en las que se produjo el incidente.

En su mensaje, García Albiol ha cargado contra los detenidos y ha vinculado el suceso con la política migratoria del Gobierno central. "Gentuza que está invadiendo nuestro país y que perjudica la imagen de los que de verdad han venido a trabajar. Pero oye, aquí con Pedro se regula a todo dios", ha afirmado el alcalde en redes sociales.

El suceso se produjo durante la madrugada de este sábado en el marco de un dispositivo de control de la policía local. Tras el atropello, los dos ocupantes de la motocicleta fueron arrestados, según la versión difundida por el regidor badalonés.

García Albiol también ha informado de otro incidente violento registrado esta madrugada en Badalona. Según ha indicado, sobre las 3.00 horas se produjo un apuñalamiento en la calle Nápoles de la ciudad, donde una persona fue agredida con un cuchillo.

En relación con este segundo suceso, el alcalde ha señalado que el presunto autor de la agresión, un hombre con 38 antecedentes policiales, fue detenido después de atacar a la víctima. Tampoco se han detallado por el momento las lesiones sufridas por la persona agredida ni si tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

"En Badalona no vamos a parar hasta sacar a esta escoria de nuestras calles", ha subrayado García Albiol, que ha defendido la actuación de la Guardia Urbana y ha vuelto a reclamar mayor contundencia frente a la delincuencia reincidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

El Papa León XIV saluda antes de celebrar la Santa Misa del Jubileo

Un escenario muy canario para la despedida del papa de nuestro país

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana

Detenidos dos hombres tras atropellar con una moto a un agente de la Guardia Urbana de Badalona

Imagen del Hospital de Torrevieja, donde se ha registrado el incendio

Un paciente que fumaba junto a una bombona de oxígeno, la causa del incendio en el hospital de Torrevieja

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Mallorca

Arrestado un hombre por besar a un niño británico de cuatro años en Mallorca

Imagen de archivo de la sede del 112 de Axega, A coruña.
VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido un hombre por agredir a su pareja en plena calle en Pontevedra

Desarticulada una red criminal
Estafas telefónicas

Desarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancos

Han sido detenidas 15 personas de entre 19 y 55 años, que convertían el dinero en criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos sustraídos

Firma Tratado de UNASUR
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 23 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 23 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

La Policía Local auxilia a una mujer de 92 años en situación de desatención familiar

Rescatan en Elche a una anciana de 92 años abandonada por su familia en estado grave: "Solo comía leche y galletas"

'Los Javis' junto a Penélope Cruz

'Los Javis', ovacionados durante 20 minutos por 'La bola negra' en Cannes

Huelga de Médicos en Madrid

Los anestesistas del Hospital 12 de Octubre no harán horas extra en el marco de la huelga de médicos

Publicidad