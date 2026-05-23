Detenidos dos hombres tras atropellar con una moto a un agente de la Guardia Urbana de Badalona

Un agente de la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) ha sido atropellado esta madrugada por una motocicleta durante un control policial habilitado en la ciudad, según ha informado el alcalde, Xavier García Albiol, a través de sus redes sociales.

El primer edil ha explicado que la moto estaba ocupada por dos hombres extranjeros con antecedentes policiales, que fueron detenidos posteriormente. El alcalde no ha precisado el estado de salud del agente atropellado ni las circunstancias concretas en las que se produjo el incidente.

En su mensaje, García Albiol ha cargado contra los detenidos y ha vinculado el suceso con la política migratoria del Gobierno central. "Gentuza que está invadiendo nuestro país y que perjudica la imagen de los que de verdad han venido a trabajar. Pero oye, aquí con Pedro se regula a todo dios", ha afirmado el alcalde en redes sociales.

El suceso se produjo durante la madrugada de este sábado en el marco de un dispositivo de control de la policía local. Tras el atropello, los dos ocupantes de la motocicleta fueron arrestados, según la versión difundida por el regidor badalonés.

García Albiol también ha informado de otro incidente violento registrado esta madrugada en Badalona. Según ha indicado, sobre las 3.00 horas se produjo un apuñalamiento en la calle Nápoles de la ciudad, donde una persona fue agredida con un cuchillo.

En relación con este segundo suceso, el alcalde ha señalado que el presunto autor de la agresión, un hombre con 38 antecedentes policiales, fue detenido después de atacar a la víctima. Tampoco se han detallado por el momento las lesiones sufridas por la persona agredida ni si tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

"En Badalona no vamos a parar hasta sacar a esta escoria de nuestras calles", ha subrayado García Albiol, que ha defendido la actuación de la Guardia Urbana y ha vuelto a reclamar mayor contundencia frente a la delincuencia reincidente.

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