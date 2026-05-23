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Estafas telefónicas

Desarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancos

Han sido detenidas 15 personas de entre 19 y 55 años, que convertían el dinero en criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos sustraídos

Desarticulada una red criminal

Desarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancos | Guardia Civil

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Estafaron más de 53.000 euros a un club deportivo de Alicante mediante la técnica de "vishing" En total, 15 personas han sido detenidas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional. La investigación se inició tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que sufrió una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como "vishing", consistente en la suplantación telefónica de entidades bancarias para obtener el control de las cuentas de las víctimas.

Organización criminal estructurada

A raíz de las primeras investigaciones, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de este municipio alicantino consiguieron destapar una estructura criminal organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros. La organización operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en diferentes células. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para conseguir que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que estaban siendo estafadas.

Las mulas

Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización, muchas de ellas facilitadas por terceros captados expresamente para esta función, conocidos como "mulas". Los investigadores comprobaron igualmente que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales. La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas. A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

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