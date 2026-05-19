Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Agresión sexual

Un reality show británico, bajo sospecha tras varias denuncias de agresiones sexuales durante la grabación

Dos mujeres aseguran haber sido violadas durante la grabación y una tercera denuncia un acto sexual no consentido; el Gobierno británico habla de acusaciones "graves".

Novios en una boda

Novios en una boda Freepik

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

La versión británica de 'Casados a primera vista' atraviesa su mayor crisis después de que una investigación de la BBC revelara las denuncias de varias mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales durante la grabación del programa. Dos de ellas afirman haber sido violadas mientras participaban en el reality y una tercera sostiene que fue víctima de un acto sexual no consentido. Las acusaciones han provocado una fuerte conmoción en Reino Unido y han reabierto el debate sobre los límites de este tipo de formatos televisivos.

Tras conocerse las denuncias, la cadena Channel 4 decidió retirar todos los episodios del programa tanto de su emisión tradicional como de sus plataformas de 'streaming' y redes sociales. Además, la compañía ha anunciado la apertura de una investigación externa para esclarecer lo ocurrido durante las grabaciones y revisar los protocolos de seguridad y bienestar de los participantes.

El caso también ha llegado al ámbito político. Desde el Ministerio de Cultura británico calificaron las alegaciones de "extremadamente graves" y advirtieron de posibles consecuencias si se confirman responsabilidades. Paralelamente, la Comisión de Cultura del Parlamento ha cuestionado la propia naturaleza del reality, al considerar que el formato "implica un elemento de riesgo" al empujar a personas desconocidas a convivir e intimar desde el primer momento.

La presidenta de la comisión llegó a definir el programa como "un accidente en espera", señalando la presión emocional y psicológica a la que se exponen los concursantes. Este reality se presenta desde hace años como un "experimento social" en el que solteros aceptan casarse con desconocidos elegidos por expertos.

Sin embargo, la polémica ha puesto ahora en el foco las condiciones en las que se desarrolla este tipo de entretenimiento y los límites éticos de la televisión de realities.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Qué pasará con la tripulación del crucero del hantavirus MV Hondius? Llega a Róterdam bajo máxima seguridad

El 'MV Hondius' llega al puerto de Rotterdam, donde cumplirán cuarentena sus 27 ocupantes

Publicidad

Mundo

Novios en una boda

Un reality show británico, bajo sospecha tras varias denuncias de agresiones sexuales durante la grabación

Consulta médica

Detenido un exmédico en Australia por más de un centenar de violaciones y agresiones sexuales durante sus consultas

Ataque a la mayor mezquita de San Diego

Un tiroteo contra la mayor mezquita de San Diego deja 5 muertos, entre ellos los dos atacantes de 17 y 19 años

Un avión de Qantas, en pleno vuelo
AVIÓN

Vetan de por vida a un pasajero por morder a un auxiliar de vuelo en una ruta entre Australia y EEUU

Imagen de archivo de una clase vacía
Estados Unidos

Detenido un profesor tras mantener relaciones sexuales con su alumna en un aula de instituto

Flotilla saliendo del puerto de Barcelona
Israel

Israel intercepta cinco flotillas con destino Gaza: 45 españoles viajaban en ellas y entre diez y veinte han sido retenidos

Con estas, Israel ya ha interceptado hasta 17 flotillas con dirección la Franja de Gaza.

Pelea en un restaurante de EEUU
PELEA

Las imágenes de una brutal pelea con sillas volando deja escenas de caos en un restaurante

En las imágenes se puede ver el caos vivido en un restaurante donde varios jóvenes se pelearon mientras comensales y empleados intentaban ponerse a salvo.

Punch

Detienen a un hombre por irrumpir disfrazado en el recinto donde está el mono Punch y a otro por grabarlo

Los elefantes asiaticos podrian perder hasta un 42 de habitats en India y Nepal

Muere una turista atrapada en una pelea de elefantes en la India

Encuentran los cuerpos de los cinco italianos que murieron en Maldivas haciendo submarinismo

Encuentran los cuerpos de los cinco italianos que murieron en Maldivas haciendo submarinismo

Publicidad