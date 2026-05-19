Un reality show británico, bajo sospecha tras varias denuncias de agresiones sexuales durante la grabación

La versión británica de 'Casados a primera vista' atraviesa su mayor crisis después de que una investigación de la BBC revelara las denuncias de varias mujeres que aseguran haber sufrido agresiones sexuales durante la grabación del programa. Dos de ellas afirman haber sido violadas mientras participaban en el reality y una tercera sostiene que fue víctima de un acto sexual no consentido. Las acusaciones han provocado una fuerte conmoción en Reino Unido y han reabierto el debate sobre los límites de este tipo de formatos televisivos.

Tras conocerse las denuncias, la cadena Channel 4 decidió retirar todos los episodios del programa tanto de su emisión tradicional como de sus plataformas de 'streaming' y redes sociales. Además, la compañía ha anunciado la apertura de una investigación externa para esclarecer lo ocurrido durante las grabaciones y revisar los protocolos de seguridad y bienestar de los participantes.

El caso también ha llegado al ámbito político. Desde el Ministerio de Cultura británico calificaron las alegaciones de "extremadamente graves" y advirtieron de posibles consecuencias si se confirman responsabilidades. Paralelamente, la Comisión de Cultura del Parlamento ha cuestionado la propia naturaleza del reality, al considerar que el formato "implica un elemento de riesgo" al empujar a personas desconocidas a convivir e intimar desde el primer momento.

La presidenta de la comisión llegó a definir el programa como "un accidente en espera", señalando la presión emocional y psicológica a la que se exponen los concursantes. Este reality se presenta desde hace años como un "experimento social" en el que solteros aceptan casarse con desconocidos elegidos por expertos.

Sin embargo, la polémica ha puesto ahora en el foco las condiciones en las que se desarrolla este tipo de entretenimiento y los límites éticos de la televisión de realities.

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