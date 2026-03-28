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Apuñalado un joven de 19 años en el cuello y el pecho en Madrid

La víctima fue en busca de ayuda a un puesto de emergencias por sus propios medios. Se encuentra en el hospital Gregorio Marañón.

Ambulancia de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid

Ambulancia de Emergencias 112 de la Comunidad de MadridEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

En la madrugada de este sábado, 28 de marzo, un joven de 19 años ha sido apuñalado en el cuello y tórax en Mejorada del Campo (Madrid). Fue ingresado en elGregorio Marañón después de que él mismo acudiera a un puesto de emergencias en la localidad. La agresión ocurrió a las 02.45 horas y fue una agresión producida con arma blanca, según informa un portavoz deEmergencias 112.

El apuñalado fue por sus propios medios al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad, que se encuentra en la calle Salvador Allende. Este presentaba varias heridas a causa de las puñaladas y fue atendido por los operarios del PAC. Tras ser estabilizado, fue ingresado en el Marañón con pronóstico grave y la Guardia Civil ha abierto una investigación.

Apuñalamiento en Vallecas

El pasado 13 de febrero, dos menores de edad vinculados, presuntamente, a la banda de los Ñetas, fueron detenidos por intentar matar a un individuo de grupo rival. Ocurrió en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Un joven resultó herido tras ser apuñalado por la espalda durante una pelea bastante violenta en la calle. A los agresores se les imputan delitos de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal.

La detención fue el 5 de marzo y, en el registro, los agentes encontraron en uno de los acusados lo que se conoce como 'literatura' de bandas, documentos donde se recogen la filosofía, normas y estructura interna de estos grupos. Ambos fueron ingresados en un centro como medida cautelar.

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