El ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Generalitat Valenciana, Alberto Martín Moratilla, ha declarado este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la DANA que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. A su llegada los juzgados se ha parado brevemente ante los medios de comunicación y ha respondido a algunas preguntas. Martín Moratilla ha negado haber filtrado el audio manipulado que se hizo público hace meses de una conversación entre AEMET una operadora del 112: "Eso es totalmente falso, ha sido una confusión. No he recibido audio en ningún momento". El testigo ha señalado que "se demostrará" que ha habido una "falsa interpretación".

Esa filtración de una conversación entre un técnico de Emergencias y otro de Aemet que se filtró cortada a los medios de comunicación meses después de la tragedia se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria. Un informe de la Guardia Civil señala que Martín Moratilla y el ex subsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García sacaron una copia de la conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112 del 29 de octubre de 2024 que, posteriormente, se filtró cortada a la prensa. Ricardo García fue cesado en el cargo el pasado 3 de diciembre y Alberto Martín el pasado 16 de enero.

En el documento consta que los agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación se entrevistaron con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y que éste les informó de que los citados ex altos cargos accedieron y copiaron en una memoria portátil dicha llamada entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Según ha indicado hoy el testigo, él no ha recibido "en ningún momento ningún audio de esa grabación". A su juicio, "hay un malentendido en la declaración en la que se habla de solicitud de información y se dice que fui a recoger una memoria USB y eso es totalmente falso". Asimismo ha subrayado que "Jorge Suárez cuando vaya a declarar próximamente lo ratificará".

Respecto a su declaración como testigo, Martín Moratilla ha asegurado que respondería a todas las preguntas "sin ningún problema". En este sentido, según fuentes conocedoras de su declaración, ha aseverado que cuando el Cecopi supo del riesgo en la presa de Forata se valoró la evacuación de los municipios afectados y se descartó “para evitar el pánico y que hubiese una estampida” y porque "no había tiempo". En ese momento, ha afirmado que se propuso avisar a todos los alcaldes de los municipios afectados. El testigo ha añadido que fue la entonces consellera Salomé Pradas la que propuso la evacuación, pero que quien era el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset, dijo que no era buena idea y que podía "cundir el pánico" por lo que se descartó esa opción.

En cuanto al envío del Es-Alert, ha contestado que no de habló de esa cuestión hasta las 19 horas. Una respuesta que contradice los testimonios de otros miembros del Cecopi aquella jornada, como el del propio Basset, que dijo que a las 18:13 horas abrió un archivo de texto en su ordenador y propuso una redacción para ese mensaje Es-Alert.

Asimismo, el ex director general de Emergencias ha indicado en que Salomé Pradas dio el visto bueno definitivo para el envío del texto que llegó a la población a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024 aunque "fue una decisión coral por todo el mundo".

Respecto al papel que tuvo el entonces president de la Generalitat Valenciana en aquel CECOPI ha dicho que "no llegó allí dando órdenes o instrucciones". "Solo decía ok a lo que indicaban los técnicos, igual que Pradas", según ha declarado.

