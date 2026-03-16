Un futbolista de 20 años asesina a puñaladas a una empresaria delante de su hija por orden de unos estafadores

Danil Sekach, futbolista ruso de 20 años, reconoció haber asesinado a puñaladas a una empresaria por orden de unos estafadores. Este habría tenido lugar en el domicilio de esta en Moscú, tal y como ha confirmado el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

El futbolista apuñaló a la empresaria delante de su hija de 16 años

Según el CIR, Sekach se presentó el viernes en la casa de la empresaria y después de que esta se negara a revelar el código de la caja fuerte, el futbolista le propinó varios puñetazos y puñaladas que terminaron con la vida de la mujer. "Por orden de los estafadores, el asaltante llegó al apartamento para abrir la caja fuerte. Seguidamente, estos le ordenaron matar a la dueña del piso", se detalla en la declaración.

Un asesinato que tuvo lugar delante de la hija de 16 años de la empresaria, que además también había sido engañada telefónicamente por los estafadores, los cuales se hicieron pasar por policías.

Tiró el botín por la ventana y retuvo a la hija hasta el día siguiente

Después de acabar con la vida de la empresaria, los estafadores indicaron al jugador que tirara por la ventana el botín que guardaba en la caja fuerte: 2.000 dólares, monedas, joyas y otros enseres de valor. Además, mantuvo retenida a la hija de 16 años hasta el día siguiente.

Lo admito y me arrepiento

Más tarde, Sekach fue detenido por la policía en un hotel a 14 kilómetros de donde tuvo lugar el asesinato. El propio futbolista reconoció haber asesinado a la empresaria: "Lo admito todo y me arrepiento".

El deportista de apenas 20 años militaba actualmente en el equipo B del Ural de Yekaterimburgo y también fue parte de las categorías inferiores de la selección rusa. Se formó en importantes academias del fútbol ruso como la del Lokomotiv Moscú y el Rostov.

Habiendo reconocido el asesinato, el futbolista ruso seguramente tenga que cumplir una condena de 15 años.

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