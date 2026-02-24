Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Herida grave una mujer que podría haber sido apuñalada por su hija de 13 años en Motril

El marido de la víctima la trasladó al hospital tras el incidente. La policía ha descartado, por el momento, que se trate de un caso de violencia machista.

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada)

Una niña de 13 años apuñala a su madre con un cuchillo de cocina en Motril | EFE

Irene Rodríguez
Publicado:

En la tarde del lunes, un hombre trasladó a su mujer hasta un centro hospitalario al resultar herida por un arma blanca. El suceso ocurrió poco antes de las 17:00 horas en la localidad granaína de Motril. La Policía Nacional trabaja para esclarecer lo sucedido, aunque, de momento, han descartado que se trate de un caso de violencia de género según las declaraciones de la propia víctima.

La mujer, cuya edad e identidad no ha trascendido, fue trasladada de urgencia al Hospital de Santa Ana por las heridas del arma, donde se encuentra hospitalizada. Mientras las autoridades policiales continúan investigando lo sucedido, la hija del matrimonio habría confesado ser la autora del apuñalamiento.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de la posible agresión de la adolescente a su madre, alertando a los servicios sanitarios y Policía Nacional, que, en el marco de sus competencias, abría las diligencias para aclarar lo ocurrido.

El medio 'Ideal' informa que en la familia no se habían producido altercados previos, al igual que la niña que nunca había sido conflictiva. Todo parece indicar que la hija, de 13 años, habría agredido a su madre con un cuchillo de cocina en una casa rural del municipio.

Según fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso el medio, y corroborado por la víctima, la menor habría confesado los hechos ocurridos en el camino Pataura. Le habría causado varias heridas de las que, al parecer, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

En la vivienda, además de la presunta agresora y la víctima, también vivía el marido y otro hijo. Sin embargo, en el caso de confirmarse que la niña de 13 años ha sido la autora de este suceso sería inimputable, ya que la edad mínima para ser juzgada se establece en los 14 años.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado para realizar una inspección ocular agentes de la Policía Científica, aunque el medio señala que no hay precinto policía.

