El Hospital Gregorio Marañón realiza el primer trasplante parcial de corazón en Europa a un menor de 1 año

Un procedimiento pionero que permitirá ayudar a menores con malformaciones congénitas en las válvulas cardíacas.

Hospital Gregorio Marañón

El Hospital Gregorio Marañón realiza el primer trasplante parcial de corazón en Europa a un menor de 1 año | Getty

Daniel Caballero
Publicado:

El Hospital público Universitario Gregorio Marañón ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en toda Europa a una bebé de siete meses, llamada Mariami, y que ahora evoluciona favorablemente en la planta de hospitalización tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la que solo ha tenido que permanecer dos días, según informa Europa Press.

Un avance en la medicina que podrá beneficiar a todos los menores con malformaciones congénitas en las válvulas cardíacas que no se han formado adecuadamente, condicionando un malfuncionamiento grave, un problema que afecta a unos 4.000 niños cada año. Esta técnica, avalada por la Oficina Regional y la Organización Nacional de Trasplantes, consiste en implantar únicamente una parte de una válvula a niños que requieren cirugía de recambio valvular, pero que no presenten un fallo del músculo, lo que supondría la necesidad de una intervención completa.

Actualmente, estos pacientes reciben implantes fabricados con materiales que no crecen en el cuerpo, lo que requiere que se enfrenten a varias cirugías a lo largo de su vida para sustituir estos implantes. Gracias a este nuevo procedimiento se evitaría esto, ya que los implantes crecerían con el paciente.

Para llevar a cabo un procedimiento tan complejo, el Gregorio Marañón ha empleado otras dos técnicas en las que también han sido un centro pionero en 2018 y 2021, ya que se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor, así como una donación en asistolia controlada, con lo que se trata de un hito triple en la cirugía cardiaca infantil.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado este martes en el Complejo Materno Infantil del Marañón, en la presentación de este logro de la sanidad pública madrileña. "Se trata de un paso gigantesco que va a revolucionar el mundo de los trasplantes", ha enfatizado Matute, para quien este logro ha sido posible gracias a "la inquietud, la ilusión y la perseverancia de los profesionales del equipo de su Servicio de Cardiología, un referente nacional en este ámbito", ha aseverado.

Mayor aprovechamiento de las donaciones

Gracias a esta revolucionaria técnica, se podrán aprovechar mejor las donaciones cardiacas infantiles, que son muy limitadas. Teniendo en cuenta que siempre se priorizará a los niños que precisen un trasplante total convencional, con esta estrategia pueden darse tres nuevos escenarios. En todos ellos se puede beneficiar del parcial uno o dos niños en función de las válvulas que haya que sustituir:

El primer caso es cuando se dona un corazón sano, pero en ese momento no hay un receptor de tamaño adecuado. En segundo, cuando el órgano del donante no tenga una buena función cardíaca, su músculo no funciona bien, pero sus válvulas sí. Y el tercero se conoce como trasplante dominó: cuando un menor precisa un procedimiento completo, pero las válvulas son funcionantes, éstas podrán utilizarse para uno o dos parciales y, como en el resto de casos, beneficiar a uno o dos receptores.

Esta nueva técnica, como proceso relacionado con un trasplante, se realiza gracias a la generosidad del donante y la familia, una solidaridad fundamental para articular todo el sistema.

