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Detenidas cinco mujeres por la brutal agresión grupal a Miss Trans Zamora en un pub de La Bañeza, León

La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes de entre 18 y 24 años que propinaron una agresión a una mujer transexual.

Miss Trans Zamora

Miss Trans ZamoraEFE

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En la madrugada del 22 de marzo en un pub del municipio leonés de La Bañeza se produjo una agresión a una mujer transexual. Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, recibió una paliza por parte de un grupo en el baño del local.

A consecuencia de ello, la Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación AZADI a las personas que participaron tanto en los insultos homófobos y tránsfobos como en la agresión física. Se trata de cinco mujeres de entre 18 y 24 años a las que se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Debido a las heridas ocasionadas por la agresión, la Miss tuvo que ser asistida en el Centro de Salud de la localidad. Los agentes acudieron al lugar tras ser avisadas sobre lo sucedido en el interior del pub de La Bañeza. Una vez allí, identificaron y arrestaron a las personas que habían participado en la agresión.

Las cinco detenidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones degGuardia.

La increparon en el baño

La víctima denunció los hechos tanto en redes sociales como ante la Guardia Civil de Benavente, Zamora. La pelea sucedió en la madrugada del domingo cuando la mujer agredida fue al baño del pub. En la puerta había un grupo de mujeres que la increparon con comentarios e insultos tránsfobos como que "era un hombre" o "travelo de mierda".

La Miss se encerró en el baño, pero al salir recibió una "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara". Esta agresión le dejó "múltiples contusiones y una brecha en un párpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo", según han informaron el lunes fuentes de la Guardia Civil.

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