Amplio seguimiento de la huelga feminista por el Día Internacional de la Mujer en las principales ciudades españolas en las primeras concentraciones

A las 12:00 horas ha tenido lugar la primera de las concentraciones de la huelga feminista por el Día Internacional de la Mujer en diferentes ciudades españolas.El seguimiento está siendo alto.

Madrid: Miles de personas, en su gran mayoría mujeres, se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid, convocadas por el sindicato de estudiantes, con motivo de la huelga feminista del 8 de marzo.

Detrás de grandes pancartas donde se podía leer 'Nuestros cuerpos no son mercancía' o 'sin feminismo no hay revolución', estudiantes, trabajadoras y mujeres de todas las edades se han concentrado en una de las muchas movilizaciones organizadas esta mañana por toda España.

'No estamos todas, faltan las asesinadas', 'Si nos tocan a una, nos tocan a todas' o 'La calle, la noche, también son nuestras', han sido algunos de los lemas más coreados en la marcha.

Por otro lado, decenas de mujeres periodistas han abarrotado los alrededores del museo Reino Sofía, donde habían sido convocadas para participar en una concentración durante esta huelga del 8M.

Cientos de mujeres en bicicleta han recorrido algunas de las principales calles de Madrid y de otras ciudades españolas, en una acción que se ha convertido en una de las que mayor visibilización ha dado hasta ahora a la convocatoria de huelga.

Barcelona: Miles de estudiantes convocados por el Sindicat d'Estudiants (SE) y Lliures i Combatives han llenado la plaza Universitat de Barcelona en el inicio de una manifestación contra la violencia machista. Bajo el lema 'Contra la violència masclista, la justícia patriarcal i franquista i l'opressió capitalista', es una de las manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer. Con consignas como 'No es no y lo otro es violación' y 'No nos mires, únete' en un ambiente festivo.

Pamplona: Miles de personas, la mayoría de ellas mujeres, se han concentrado en la plaza del Castillo en apoyo a las reivindicaciones feministas. Muchas de las mujeres de todas las edades que han acudido a la movilización en el centro de Pamplona lo han hecho con colores, pancartas o paraguas morados, para mostrar su adhesión a la concentración.

Bilbao: Miles de personas, en su mayoría mujeres, han marchado por la Gran Vía de Bilbao y han finalizado en el Ayuntamiento, con silbatos y globos violetas para visibilizar el paro por la huelga del 8 de marzo.

Palma de Mallorca: La manifestación de estudiantes ha discurrido desde la Plaza del Tubo hasta la Delegación del Gobierno en Baleares bajo el lema "contra la violencia machista, la justicia patriarcal y la opresión capitalista".

Al inicio de la manifestación, se ha tenido que cortar la Avenida de Portugal, a la altura de la Plaza del Tubo, en Palma. El corte se ha producido cuando la manifestación se ha puesto en marcha y ha empezado a discurrir por la Vía Roma de camino hacia el centro de la ciudad. Posterioremente, se ha restablecido el tráfico.

Entre otros lemas, se han podido escuchar "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "sin mujer no hay revolución" o "sola y borracha quiero llegar a casa".

Concentración en Atresmedia

Trabajadores de Atresmedia se han concentrado en la puerta principal del edificio donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto reclamando el fin de la violencia machista, la feminización del paro, el empleo precario y la brecha salarial.

