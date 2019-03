El vídeo de un soldado herido en Afganistán durante un ataque arrasa en Internet

Intenso intercambio de disparos en las montañas de Afganistán. El soldado estadounidense Ted Daniels pone su cámara a grabar. Enfrente, los talibanes. El pequeño objetivo situado sobre el casco nos introduce en el campo de batalla.

"Sentimos el retroceso del rifle, recargamos el arma. Vivimos la angustia del protagonista al moverse en una ladera escarpada", se oye decir al soldado.

No hay donde esconderse y llega el primer impacto: cuatro balazos que no han puesto en riesgo su vida. Antes de que llegue ayuda, se agota la batería.

En cambio, el combate sigue en internet. Esta secuencia ha superado los 23 millones de visitas en Youtube y el canal que la difunde ingresa por publicidad más de 100.000 euros al año. Un lucrativo negocio para un internauta que se dedica a recopilar imágenes grabadas por militares.

Pese a los recelos del Pentágono, cientos de secuencias nos permiten vivir la crudeza del día a día de las tropas en Afganistán. Las autoridades estudian la legalidad de este modo de difusión.