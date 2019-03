Venezuela importará 50 millones de rollos de papel higiénico ante la escasez que vive el país

El Gobierno venezolano ha anunciado que importará 50 millones de rollos de papel higiénico para "saturar" el mercado local y abatir una supuesta "campaña mediática" que promueve una excesiva demanda del producto.

"La revolución traerá al país el equivalente a 50 millones de rollos de papel higiénico (...) para que nuestro pueblo se tranquilice y comprenda que no debe dejarse manipular por la campaña mediática de que hay escasez", dijo el ministro de Comercio, Alejandro Fleming, informó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El funcionario aseguró que "no hay deficiencia en la producción" de papel higiénico en Venezuela, que tiene un "consumo mensual 125 millones de rollos", pero que ahora registra una "sobre demanda" que para ser satisfecha requiere "unos 40 millones adicionales". "Vamos a traer 50 millones para demostrarle a esos grupos que no lograran doblegarnos", añadió Fleming, que no precisó cuándo llegará el producto a Venezuela, a quién se lo comprarán, ni por cuánto, según la AVN.

El papel higiénico es uno de los muchos productos que escasean cíclicamente en Venezuela, cuyo Gobierno también anunció la llegada esta semana de 760.000 toneladas de alimentos para paliar el "desabastecimiento agudo", según dijo el propio presidente del país, Nicolás Maduro.

El Gobierno atribuye la escasez a un plan de la oposición, que acapara y desaparece productos para derrocarlo, mientras sectores empresariales y también la oposición política la considera consecuencia de políticas como el control de precios, de cambios y otras que espanta a los inversores.