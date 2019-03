Las tropas de Gadafi lanzan una ofensiva contra Ras Lanuf y frenan a los rebeldes

Las fuerzas del líder libio, Muamar al Gadafi, han avanzado hasta el oeste de Ras Lanuf, pero no han entrado en esta localidad, anunció hoy el portavoz de los rebeldes para asuntos militares, Ahmad Jalifa. "Los leales a Gadafi están al oeste de Ras Lanuf y los rebeldes se han situado en el este", dijo Jalifa, que agregó que los gadafistas están bombardeando con artillería a los milicianos revolucionarios.

Jalifa negó las informaciones de algunos medios de comunicación que apuntaban que Ras Lanuf, a 360 kilómetros al oeste de Bengasi, había sido retomada hoy por los partidarios del dirigente libio, y señaló que las tropas progubernamentales no han llegado a entrar en este importante enclave petrolero. Otro portavoz de los rebeldes, Mustafa Geriani, restó importancia a que las fuerzas de Gadafi se hayan aproximado a Ras Lanuf porque "es importante cuando produce crudo" y ahora no lo está haciendo. Además, Geriani indicó que "las tropas de Gadafi no están diseñadas para mantener ciudades (en su poder) y no las pueden sostener", por lo que consideró que "todo es posible".

"La situación fluye mucho, y estamos hablando de unas milicias especiales profesionales frente a milicias de voluntarios", recordó Geriani. Tras el rápido avance del pasado 27 de marzo, cuando los rebeldes recuperaron cuatro ciudades -Ajdabiya, Ras Lanuf, El Aguila y Ben Yauad- en una sola jornada, los milicianos revolucionarios comenzaron a retroceder ayer por los bombardeos de la artillería de Gadafi, que disparaba desde el Valle Rojo, cerca de Sirte.