El balance de muertos por el derrumbe de tres edificios en el centro de Río de Janeiro asciende a diecisiete, siendo cinco las personas desaparecidas, según ha confirmado el Departamento de Bienestar Social brasileño.



Los equipos de rescate se afanan por encontrar supervivientes sepultados por los escombros de más de 20 pisos de oficinas correspondientes a tres edificios, aunque los bomberos brasileños descartan hallar personas con vida tres días después del derrumbamiento.

El número de desaparecidos ha sido reducido en las últimas horas de doce a siete. El secretario de la Defensa Civil, Sergio Simoes, ha sostenido que la búsqueda de supervivientes se prolongará 48 horas más.



Las autoridades están investigando las causas del incidente. Las primeras hipótesis apuntan a las obras que se estaban realizando en la estructura más elevada de uno de los edificios.

"Me acuerdo que me encontraba en la séptima planta, donde oí un ruido que procedía de otro edificio. De repente, ví como todo se derrumbaba a mi alrededor y escuché un estruendo. Conseguí llegar hasta el pasillo y me tiré al suelo. Tardé varios minutos en comprender que me había caído al piso inferior", reconoce uno de los supervivientes de la catástrofe.

Las autoridades de Río de Janeiro seguran que la búsqueda de supervivientes se prolongará 48 horas más. Nos ha dicho un socorristas que han encontrado una bolsa de aire entre las ruinas, por lo que hay posibilidades de encontrar allí personas atrapadas.

El último cuerpo identificado este viernes es el de un joven de 23 años. Sus familiares, que han reconocido el cuerpo, mantenían esperanzas de encontrarlo con vida, puesto que el joven habría hablado con su novia tres horas antes del derrumbe y era un experto escalador.



El resto de familiares que aguardan la identificación de los desaparecidos han manifestado que "es difícil" encontrar supervivientes, "pero no imposible". Al respecto, fuentes oficiales han declarado al diario brasileño 'O Globo' que los bomberos han encontrado una bolsa de aire entre los escombros, lo que aumenta las posibilidades de hallar supervivientes en las zonas próximas a dicha área.

La catástrofe ocurrió en el barrio más céntrico de la ciudad, una zona de edificios de oficinas y de tiendas muy concurrida durante el día. Por lo que, el hecho de que los edificios se desplomaran en el horario nocturno evitó una tragedia mayúscula.