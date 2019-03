Suecia no extraditará a Assange a Estados Unidos si existe amenaza de pena de muerte

EL PAÍS ESCANDINAVO INTENTA CALMAR LA SITUACIÓN

Las autoridades suecas afirman que no se producirá una extradición a EEUU si no existe la garantía de que el fundador de Wikileaks no será condenado a la pena capital. Además informan de que EEUU no ha iniciado acciones para reclamar dicha extradición. Mientras tanto Assange sigue preparando su defensa con su abogado Baltasar Garzón con el que protagonizó un afectuoso saludo el pasado domingo en la sede diplomática de Londres.