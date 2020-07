Garzón: "El Reino Unido está obligado a dejar salir a Assange"

Baltasar Garzón, actual abogado de Julian Assange, ha asegurado que Reino Unido está obligado a dejar salir del país a su cliente una vez que Ecuador ha decidido concederle "asilo diplomático". "Lo que tiene que hacer Reino Unido es aplicar las obligaciones diplomáticas de la Convención del Refugiado y dejarle marchar dándole un salvoconducto. De lo contrario, acudiremos a la Corte Internacional de Justicia".

Garzón ha criticado con dureza la actitud de Reino Unido y las amenazas de "invasión" de la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange está recluido desde hace dos meses, y ha recordado que el país tiene que cumplir la Convención del Refugiado y respetar "el riesgo que corre una persona víctima de una persecución política". El Gobierno ecuatoriano concede “asilo diplomático” a Julian Assange , atrapado en un escondite sin salida.

El el juez de la Audiencia Nacional mantuvo anoche una larga conversación con el fundador de Wikileaks desde República Dominicana, adonde se ha desplazado para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Danilo Medina. "Estaba muy confiado en que le fueran a conceder el asilo, como así ha sido. Le vi muy tranquilo y fuerte de ánimo. Sabe que tiene la razón de su parte".

Garzón está convencido, como el propio Assange, de que la extradición a Suecia , país que le reclama para interrogarle por cuatro supuestos delitos sexuales, es en realidad, "la excusa para juzgarle en EE UU por revelar informaciones que afectan a las instituciones norteamericanas". "La fiabilidad de ese juicio es nula. Assange no tendría un juicio justo en EE UU porque no sería un juicio por hechos delictivos reales, sino una pura represalia política por las informaciones que dio”.

El exjuez de la Audiencia Nacional aceptó coordinar la defensa de Assange el pasado 19 de julio, tras entrevistarse con él en la embajada de Ecuador en Londres."He asumido su defensa pro bono, sin honorarios de por medio, porque creo en su inocencia y en su causa".

Para Garzón, la vida del fundador de Wikileaks "corre peligro" sobre todo, por toda la información que no ha publicado aún."Tememos por su seguridad porque se intuye que los que no tienen esa información pueden intentar que no se conozca nunca".