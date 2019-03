Ruby R.: "Berlusconi nunca me ha tocado un dedo"

La joven marroquí Ruby R. aseguró hoy que no ha mantenido relaciones sexuales con el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, quien ni siquiera le ha tocado "un dedo" y al que jamás pidió 5 millones de euros por su silencio, como se desprende de las interceptaciones telefónicas publicadas.

Karima el Mahroug, conocida como Ruby B., fue entrevistada hoy en el programa "Kalispera" de Canale 5, propiedad de Silvio Berlusconi, que ha adelantado unos extractos en medio de la tormenta política desatada por el nuevo escándalo de índole sexual en el que se ve envuelto el primer ministro.

Entretanto, los medios de comunicación difunden sin tregua fotografías de jóvenes y filtraciones de las escuchas telefónicas que ha llevado a cabo la Fiscalía de Milán (norte de Italia) durante su investigación, entre ellas una de Ruby R., en la que confesaba haber pedido cinco millones de euros al mandatario por negarlo todo. Sin embargo, durante la entrevista a Canale 5, Ruby relató hoy que tuvo una infancia desdichada.

Fue violada cuando tenía 9 años por dos de sus tíos y que su madre le aconsejó: "mejor no decirlo a tu padre porque si no te mata por no ser virgen". Ruby fue expulsada de casa y comenzó a robar y a montarse una vida paralela, comenzando por decir que era egipcia, en lugar de marroquí. Desmintiendo todas las informaciones que aseguran que mantuvo relaciones íntimas con Il Cavaliere, la marroquí subrayó que nunca se acostó con el primer ministro."Soy la primera en decir que nunca me ha tocado un dedo".

"Nunca he hecho de prostituta" porque, como dice su madre, "puta se nace, no se hace", agregó. De Berlusconi refirió que lo estima porque nunca en su vida ha encontrado a una persona "como él" y narró que la primera vez que fue a su residencia milanesa de Arcore, el 14 de febrero de 2010, la escuchó "mejor" que todos los psicólogos del mundo y después le regaló un sobre con 7.000 euros.

Ese regalo, aseguró, se lo dio "porque me dijo que era inteligente y que debía estudiar" y, en otra ocasión que fue a su casa con una amiga, el primer ministro le obsequió con un collar. La entrevista de Ruby a Canale 5 se contradice en algunos puntos con parte de las interceptaciones de la fiscalía.

"El me llamó ayer diciéndome: 'Ruby te doy todo el dinero que quieras, te pago, te cubro de oro, pero lo importante es que escondas todo, no digas nada a nadie'", refirió la joven marroquí a una amiga, en una de esa conversaciones telefónicas.

Según las interceptaciones de la fiscalía, las fiestas en la residencia de Arcore eran auténticas "orgías", que han sido detalladas por la prensa.