Obama autoriza el uso de aviones no tripulados en la operación militar sobre Libia

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha aprobado la utilización de aviones no tripulados en la operación militar extranjera que se desarrolla sobre Libia, según ha anunciado el secretario de Defensa norteamericana, Robert Gates. "Obama ha aprobado el uso de Predator armados", ha explicado Gates, en referencia a un sistema de aeronaves que ya se utiliza, por ejemplo, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, y con el que se podría atacar con más "precisión" a las fuerzas del régimen de Muamar Gadafi.



Gates ha explicado en rueda de prensa que se trata de una "modesta contribución" a los esfuerzos de la OTAN para apoyar a los rebeldes que combaten contra el Gobierno de Gadafi. En este sentido, ha insistido en que dar "asistencia no letal" es una "contribución importante", y ha subrayado que Estados Unidos no tiene tropas sobre territorio libio, según informa el portal de noticias Politico.



Los aviones aliados comenzaron a atacar a las fuerzas del régimen libio el pasado 19 de marzo, en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaba la imposición de una zona de exclusión aérea en el país magrebí. Aunque Estados Unidos asumió inicialmente una posición de liderazgo, posteriormente cedió el mando a la Alianza Atlántica, que es quien coordina en la actualidad los bombardeos. Gadafi entrega armas a la población civil

Por su parte, el Gobierno de Muamar Gadafi ha comenzado a entregar armas a la población civil de cara a combatir tras una hipotética "invasión" de la OTAN, según ha confirmado el portavoz del régimen, Musa Ibrahim.

"Muchas ciudades se han organizado con escuadrones para combatir cualquier invasión de la OTAN", ha explicado el portavoz, quien ha indicado que "toda la población" cuenta ahora con rifles y armas ligeras.



"Si la OTAN llega a Misrata o a cualquier otra ciudad libia, desencadenaremos un infierno sobre la OTAN", ha añadido. Ibrahim ha advertido de que las tropas aliadas se encontrarán con "una bola de fuego" y de que la situación será "diez veces peor que en Irak".

Los combates se han intensificado en Misrata

El portavoz de Gadafi ha aclarado que no se ha procedido a la entrega de armas para que los civiles "luchen contra los rebeldes", sino contra la OTAN si "piensa llegar sobre el terreno para ocupar cualquier ciudad libia". Las tropas aliadas tendrían ante así "no al Ejército libio, sino a tribus, a hombres y mujeres jóvenes".



Los combates entre sublevados y tropas del Gobierno se han intensificado en los últimos días en Misrata, el principal enclave rebelde en el oeste del país y del que, según Ibrahim, el régimen ya controla el 80 por ciento. Los rebeldes, ha apostillado, únicamente controlan el puerto y las áreas cercanas.



El portavoz del régimen ha explicado que en Misrata no existe un "equilibrio" entre quienes apoyan al coronel Gadafi y quienes respaldan la rebelión desatada en febrero. "Todas las tribus tanto dentro como fuera de Misrata han declarado que están junto al Gobierno legítimo de este país", ha sentenciado, antes de apuntar que estas comunidades están "fuertemente armadas".