Gadafi rechaza las condiciones propuestas por los rebeldes para un alto el fuego

El régimen de Muamar Gadafi ha rechazado las condiciones impuestas por los rebeldes para decretar un alto el fuego y ha advertido al bando sublevado de que las tropas gubernamentales no se retirarán de las ciudades que controlan.

El presidente del Consejo Nacional Libio, Mustafá Abdel Jalil, afirmó que aceptarían un alto el fuego pero con varias condiciones, como que las fuerzas de Gadafi se replieguen de las ciudades del oeste del país y que los ciudadanos puedan expresarse sin cortapisas.

"Nos están pidiendo que nos retiremos de nuestras propias ciudades. Si esto no es una locura no sé lo que es", ha replicado Ibrahim, en declaraciones a la prensa desde Trípoli. "No abandonaremos las ciudades", ha apostillado.

El portavoz del Gobierno libio ha denunciado que "algunos primeros ministros y presidentes locos y criminales de Europa están liderando una cruzada contra una nación musulmana árabe", en el habitual tono crítico contra los bombardeos extranjeros que ahora controla la OTAN. "¿Suena familiar? Es un crimen contra la humanidad", ha apostillado.

Como ejemplo de los delitos que estarían cometiendo las fuerzas de la coalición, Ibrahim ha asegurado que seis civiles han muerto y varias decenas han resultado heridos a causa de un bombardeo registrado en una aldea cercana a Brega, en la zona este del país.