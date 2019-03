Polémica broma de un payaso mejicano sobre la muerte de 49 niños

Que difícil es hacer reír. Los grandes del humor mantienen que para ser un genio no hay que hacer imitaciones, no hay que hablar de política y no hay que hablar de sexo. Y, claro, los genios son muy pocos. En esto del humor abunda lo grosero y lo zafio, y a veces incluso lo dañino. El último ejemplo nos llega desde México.

Durante una actuación, el artista Sergio Verduzco Rubiera, 'Platanito', utilizó la muerte de 49 niños en un incendio en 2009 en la guardería ABC para intentar hacer una gracia que ahora se ha convertido en su tumba como artista.

"Lo de Michael estuvo bien cabrón ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación porque le quemaron una guardería, allá en Sonora... no se burlen pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children".

El supuesto chiste ha hecho daño a los padres de los 49 niños muertos y ha indignado a miles de mexicanos que están utilizando las redes sociales para atacar y descalificar al payaso. Platanito se ha visto obligado a emitir un comunicado pidiendo disculpas. "En mi nombre y en el de mi personaje pido disculpas (...) No tuve la sensibilidad adecuada para escoger adecuadamente el tema".