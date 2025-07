Trump advierte que en "unos dos días" podría enviar una carta fijando aranceles a la UE

Como muy tarde el 1 de agosto. Esta es la fecha límite que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha fijado para la posibilidad de que envíe una carta a la Unión Europea imponiendo aranceles, a pesar de que ahora estén siendo amables. "Ahora están siendo muy amables con nosotros, y veremos qué pasa. Probablemente estamos a dos días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Solo quiero que sepan que una carta significa un trato", ha trasladado el mandatario a la prensa durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

No habrá más prórrogas

Además, el presidente de los Estados Unidos asegura que no se concederán más prórrogas. El 1 de agosto será el último día para que se produzca la aplicación efectiva de los aranceles individualizados. También ha informado que se enviarán más cartas en los próximos días: "Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. [...] No se concederán prórrogas".

Tal y como recoge Europa Press, Trump ya había impuesto un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Seguidamente, ofreció una lista de países afectados, donde aparecen Kazajistán, Malasia y Túnez (25%); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30%); Indonesia (32%); Serbia y Bangladesh (35%); Tailandia y Camboya (36%), y Birmania y Laos (40%).

Las advertencias de Trump

El mandatario también ha advertido que en caso de que sus gobiernos tomasen represalias con gravámenes propios, sumarían la cifra a la cantidad ya anunciada. De la misma manera, ha considerado los déficits comerciales como "insostenibles", asegurando que suponen "graves amenazas" para la seguridad nacional y la economía.

Donald Trump también ha hecho un llamamiento al mundo a que abran los mercados y se eliminen las "barreras arancelarias, no arancelarias, regulatorias y comerciales" para, "quizás", ajustar las tasas correspondientes. En el mismo plano, llama a las empresas a invertir en EEUU, recordando que sus productos no estarán penalizados con aranceles. En ese caso, la Administración Trump promete facilidades burocráticas y una mayor rapidez en la tramitación de expedientes.

