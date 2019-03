Hollande será el candidato de los socialistas franceses

François Hollande se proclamó vencedor en la segunda ronda de las elecciones primarias del Partido Socialista (PS) y será candidato a los comicios presidenciales de 2012 en Francia, venció a Martine Aubry por casi 15 puntos.

Los datos del recuento de votos confirmados por el PS, con algo más de un millón de sufragios escrutados, indicaban hacia las 23.00 horas locales (21.00 GMT), cuatro horas después del cierre de las votaciones, que Hollande alcanzó el 57,37%. Aubry, que reconoció su derrota, llegó a obtener un 42,63% de los sufragios, aún en datos no definitivos pero sí confirmados por el PS.

"Asumo con orgullo y con responsabilidad el resultado, que con más de un 55% de los sufragios me da la amplia mayoría que había solicitado", declaró Hollande al conocer el alcance de su victoria. "Soy consciente de la tarea que me espera, añadió el ganador de las primarias socialistas. Es dura, es seria, tengo que estar a la altura de las esperanzas de los franceses, que ya no pueden más con la política de Sarkozy", el presidente de la República.

Poco antes, en la sede de su partido, Aubry le había recibido en su calidad de primera secretaria de los socialistas y había admitido su derrota, antes de manifestarle su apoyo y pedir la unidad del partido para respaldar al candidato socialista en la carrera hacia el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de la República.