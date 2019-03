El padre de Manu Brabo: "Está bien, no ha sufrido malos tratos"

El padre de Manu Brabo, el fotógrafo español que lleva casi un mes en una cárcel libia detenido por las fuerzas leales a Muamar el Gadafi, comentó para Espejo Público cómo fue la conversación telefónica que recientemente pudo mantener con su hijo.



Fue una llamada sorpresa, de apenas 15 minutos. En la casa familiar, sonó el teléfono de la madre de Manu y Manuel supo pronto que se trataba de una llamada desde Trípoli.

"Manu estaba tocado y preocupado por nosotros, por lo que pudiéramos pensar de lo que le estaba pasando", declara su padre.



Sin embargo, la "explosión de júbilo" que supuso saber de él duró poco: "Tras hablar con él te queda el regusto amargo de no tener una solución inmediata". Sobre su estado, Manuel se mostró relativamente tranquilo: "Está aparentemente bien tratado, no ha sufrido malos tratos, aunque tuvo algún problema el día de su dentención. Les dan comida, les dan tabaco y él dice que echaba en falta un cepillo de dientes".



Preguntado por la posibilidad de que el cautiverio de Manu Brabo esté llegando a su fin, su padre no quiso pronunciarse: "Pensamos que son las últimas etapas, pero todo es especulación. Las negociaciones para su liberación no van a ser fáciles".