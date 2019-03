Nueva York prohibirá cruzar la calle mientras se usa el móvil

Nueva York estudia prohibir que los viandantes crucen la calle mientras escriben mensajes de texto, consultan el correo electrónico desde el móvil o se distraen con cualquier dispositivo electrónico, y sopesa imponer multas de cien dólares a los infractores.

"No se trata de una iniciativa tonta. La gente se está matando. Si se fuera responsable, el Gobierno no tendría que intervenir.

Pero no es el caso", explicó el senador estatal Carl Kruger al rescatar esta propuesta, por la que ya ha apostado en varias ocasiones en los últimos años, y que ahora debe ser estudiada por el parlamento estatal.



Sin embargo, parece que en esta ocasión su iniciativa, presentada el martes, goza de un mayor apoyo, puesto que cada vez es más habitual ver por las calles de Nueva York a peatones distraídos, con la cabeza gacha y la mirada clavada en el móvil, que se llevan un buen susto cuando se dan cuenta de que un vehículo se les está echando encima al cruzar la calle.



El mes pasado un joven estudiante de 21 años que escuchaba su iPod murió atropellado en Manhattan por un camión que iba marcha atrás, sin percatarse de la alarma sonora que avisa de que un vehículo pesado está retrocediendo.



Según la propuesta presentada -similar a otra planteada en el estado de Arkansas-, se penalizaría a quienes cruzaran la calle sin la suficiente atención por estar utilizando sus teléfonos móviles -tanto hablando como mandado mensajes de texto o correos electrónicos- o cualquier otro dispositivo electrónico.



Entre las penalizaciones, se propone que los infractores sean citados ante un juez y que desembolsen una multa de cien dólares, un dinero que, a su vez, se reinvertiría en programas de concienciación sobre lo peligroso de esta práctica.