Mueren 53 personas en un ataque a un casino en Monterrey

Todo comienza cuando un grupo de hombres armados irrumpen en este casino de Monterrey. El estallido de una granada provocó un fuerte incendio, que atrapó a decenas de jugadores y empleados en su interior. Algunos testigos aseguran que después, la banda criminal irrumpió en el local y realizó disparos con armas de fuego, además de lanzar el artefacto explosivo al interior.

Otras versiones no confirmadas oficialmente, señalan que fueron lanzadas 3 granadas contra el local, y que los asaltantes rociarion después con gasolina el lugar. Las autoridades no pueden confirmar el número de víctimas hasta que no finalicen con los rescates.

La mayor parte fallecieron por inhalación de humo. Entre ellas, se encuentran 6 mujeres. Hay decenas de heridos. Según el alcalde de Monterrey, el Casino Royale es uno de los locales de apuestas que funcionan sin permiso de protección civil.

El local fue blanco también de un ataque por parte de un grupo armado el pasado 25 de mayo. Monterrey, con 4 millones de habitantes, es la capital de Nueva León, provincia que ha padecido desde hace al menos 3 años, la violencia extrema de los grupos criminales ligados al narcotráfico. El pasado 8 de julio, 21 personas fueron asesinadas en un bar de la ciudad.