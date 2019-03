Un muerto y cuatro heridos en la explosión en una central nuclear en Nimes

La Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) ha informado de la muerte de una persona y de heridas a otras cuatro, aunque no ha precisado más datos de cómo sucedió el incidente.

El suceso ocurrió hacia las 11.45 horas locales (09.45 GMT) en la planta de tratamiento de residuos nucleares y "no ha causado ninguna fuga radiactiva", según aseguró el diario local "Midi Libre", aunque aún no hay confirmación oficial. Fuentes de la prefectura y de los bomberos han establecido un perímetro de seguridad en el complejo, según varios medios galos. Según la ASN no ha habido ninguna fuga de material radiactivo.

La Autoridad de Seguridad Nuclear francesa (ASN) ha excluido que se haya producido una fuga radiactiva como consecuencia de la explosión. "No ha habido emisiones al exterior de la instalación", ha precisado este organismo en un comunicado, poco antes de que el ministerio de Medio Ambiente, responsable en materia nuclear, confirmara que "no hay impacto al exterior" de la explosión, ocurrida esta mañana.

La empresa francesa AREVA indicó que el incidente se produjo en la parte en la que opera la eléctrica EDF y no en la que trabaja ella. El complejo nuclear está situado junto al río Ródano y no lejos de la ciudad de Orange, en el departamento de Gard, cuya capital es Nîmes.

La planta de Marcoule, en el departamento de Gard, sirve para la gestión de desechos nucleares pero no cuenta con ningún reactor. La planta estaba clausurada desde la década de los 80, según fuentes del sector.