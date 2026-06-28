Mueren 14 personas al estrellarse un helicóptero en una zona petrolera clave de Arabia Saudí

Un helicóptero de la compañía petrolera saudí Aramco se ha estrellado este domingo en la localidad de Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudí, provocando la muerte de las 14 personas que viajaban a bordo, todas ellas de nacionalidad saudí, según ha informado la agencia estatal SPA.

El accidente se produjo en torno a las 6:00 horas, hora local (3:00 GMT), en una zona estratégica del país donde se ubica una de las principales infraestructuras energéticas del mundo, incluida una gran terminal de exportación de crudo en alta mar y una de las refinerías más importantes del reino.

Las autoridades saudíes han confirmado que, por el momento, se desconocen las causas del siniestro. El Ministerio de energía ha señalado que ya se ha abierto una investigación en coordinación con los organismos competentes para esclarecer lo ocurrido.

La compañía Aramco no ha hecho aún declaraciones públicas sobre el accidente.

Ras Tanura es una instalación clave para la industria petrolera saudí y ha sido en el pasado escenario de incidentes vinculados a la tensión en la región, como ataques con drones registrados en años anteriores.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias exactas del accidente.

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